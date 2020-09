Pérez y Haas acercan posturas para la F1 2021

A la espera de conocer el futuro de Lewis Hamilton y las decisiones que se tomarán en Red Bull sobre quién acompañará a Max Verstappen en 2021, el mercado de pilotos continúa movido en la segunda mitad de la parrilla entre negociaciones y decisiones en espera como la de Kimi Raikkonen, que comunicará a Alfa Romeo sus intenciones a finales de septiembre.

Hay una negociación que se susurra mucho en el paddock, y es la que involucra al equipo de Haas y a Sergio Pérez. Después del fin de su larga relación con Racing Point, el piloto mexicano parecía dudar de sus intenciones de continuar su carrera en la Fórmula 1, pero según los últimos rumores filtrados en la víspera del fin de semana de Sochi, Pérez permanecerá en la máxima categoría en 2021.

Según las últimas informaciones, la negociación con Pérez se encontraría en un buen momento y la opción del equipo de estadounidense sería para "Checo" la única oportunidad real de asegurar un futuro en la Fórmula 1. Todavía no está claro si Haas confirmará su intención de renovar completamente su alineación con vistas a 2021, pero lo que sí es seguro es que por el momento tanto Grosjean como Magnussen no tienen la certeza de un contrato para el próximo año.

Haas había indicado hace algunas semanas que evaluaría todas las opciones que ofrece el mercado de pilotos luego de cuatro años con Romain Grosjean y Kevin Magnussen.

En declaraciones al períodico danés Ekstra Bladet, Magnussen dijo: "Obviamente preferiría tener un contrato firmado. Sé que probablemente hay varias negociaciones en curso, pero he aprendido a no dejarme influenciar por estos momentos, no quiero que la situación afecte a mi trabajo en la pista".

"El mercado actual es claramente muy competitivo, sólo lee los nombres. Están Pérez y Hulkenberg, luego los pilotos junior de Ferrari como Schumacher, Shwartzman e Ilott, y somos un equipo vinculado a Ferrari, como lo es Alfa Romeo. Así que hay un buen número de candidatos, lo que puedo hacer es seguir trabajando lo mejor que pueda".