¿Cuándo se enteró Pérez de su fichaje por Red Bull?

Red Bull puso fin a una de las principales incógnitas del mercado de pilotos para la F1 2021 este viernes cuando confirmó el fichaje de Checo Pérez como nuevo compañero de Max Verstappen sustituyendo a Albon.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, justificó la llegada del mexicano a Milton Keynes por su rendimiento durante el año, culminado con su primera victoria en la F1 en el GP de Sakhir.

Preguntado sobre cuándo comunicaron a Pérez y Albon la decisión de Red Bull, Horner desveló que fue el mismo viernes.

"Ambos han sido informados hoy [viernes]", comentó. "Alex (está) decepcionado, obviamente, pero increíblemente maduro. Agradecido por la oportunidad y el apoyo que ha tenido este año y decidido a hacer lo máximo que poder volver en 2022.

"Para Sergio, obviamente, euforia, porque estaba viendo venir el final de su carrera en la F1".

El británico, además, explicó por qué el equipo se tomó tanto tiempo para decidir.

"Creo que la razón de esto es porque no estábamos bajo ninguna presión, no había ningún otro equipo. Obviamente, teníamos opciones (contractuales) con Alex, así que no había presión con él".

"Y no había otros asientos disponibles en la Fórmula 1. Así que Sergio tampoco tenía nada que perder con la espera. Por lo tanto, tenía sentido dejar a Alex hacer el año completo, la temporada completa antes, contemplando cualquier decisión".

Pérez llegará a Red Bull con una victoria y diez podios en su palmarés en los 191 grandes premios que ha disputado en la F1 con Sauber, McLaren y Force India/Racing Point. Su cuarto puesto en el campeonato de pilotos de 2020 es el mejor resultado en los diez años en la máxima categoría.

