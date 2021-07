Pérez tiene dos versiones de su trompo en la carrera al sprint

Sergio Pérez arrancó desde la quinta posición en la primera carrera sprint de la historia de la Fórmula 1, pero el integrante de Red Bull Racing fue superado rápidamente por el McLaren de Lando Norris y el Alpine de Fernando Alonso.

Con apenas dos vueltas completadas, Pérez ya era séptimo en la persecución sobre Norris. Cinco giros después, la suerte del mexicano cambió drásticamente cuando sufrió un trompo que lo hizo aterrizar en la parte final de la parrilla.

Checo intentó recuperarse, pero apenas se incorporó décimo octavo, por detrás de Nicholas Latifi, a quien estuvo persiguiendo hasta la mitad final de la carrera. Finalmente, no pudo adelantar al Williams a pesar de la diferencia de medio segundo entre ellos.

A dos vueltas del final, Red Bull decidió retirar el coche debido a las fuertes vibraciones en el monoplaza (debidas a los planos en los neumáticos) y obligando al mexicano a remontar toda la parrilla el domingo.

Hablando con DAZN sobre lo sucedido, explicó que el problema se debió a una extraña entrega de potencia del motor Honda cuando estaba en la lucha con Norris.

“Un día malísimo con mi carrera, todo me salió mal”, indicó. “Me convertí en un pasajero en la salida de la curva porque tuve más entrega (de potencia) del motor cuando aceleraba y lo perdí. No había nada que pudiera hacer”.

“Al final decidimos retirarnos para ver qué podemos hacer mejor para mañana, en donde espero mejorar y ser competitivo desde el inicio”.

Más tarde, en la rueda de prensa, el mexicano dio otra versión, explicando lo ocurrido de otra manera, por otra. causa.

"Al salir de la curva ya estaba apretando bastante acelerador. Creo que me sorprendió el aire sucio y eso dificultó las cosas", dijo entonces.

"Probablemente aquí es un lugar donde hemos estado sufriendo más. He sufrido mucho con el aire sucio y no sé si está relacionado con la carga de combustible más ligera o algo así, pero desde el principio de la carrera he batallado con el aire sucio".

En cuanto a su opinión sobre el formato de carrera sprint, dijo: “No sé… Es un formato diferente, en una pista donde no se puede correr. Igual no es el mejor lugar para probarlo”.

Entra aquí o pulsa sobre la foto para ver todas las fotos de Checo Pérez en Silverstone