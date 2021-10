Pérez y su duelo con Hamilton: "Me pilló en el peor momento"

Sobre un asfalto mojado, Lewis Hamilton intentó abrirse paso después de que una penalización en la parrilla de salida le hiciera comenzar 11º. En la vuelta 35, Hamilton se colocó quinto y lanzó un ataque a 'Checo' Pérez en la recta de atrás del Istanbul Park.

Después de que ambos se pusieran rueda a rueda en las últimas curvas –donde el mexicano llegó a atajar por la entrada a boxes debido al movimiento del inglés–, Pérez consiguió mantener la cuarta posición en la curva 1 y mantuvo a Hamilton a raya durante el resto de la carrera.

El de Red Bull reveló que el heptacampeón le pilló en el peor momento posible, ya que estaba sufriendo por mantener su primer juego de intermedios en buenas condiciones más allá del ecuador de la carrera.

"Fue bastante intenso en ese momento, ya que Lewis me cogió en el peor momento de mi carrera, porque estaba sufriendo mucho con mis neumáticos", explicó Pérez. "El primer stint fue muy difícil para mí, especialmente hacia el final, y Lewis era muy rápido. Creo que en ese momento era el coche más rápido en la pista, así que retenerlo ahí fue todo un reto".

"Tuvimos una buena pelea, incluso tuve que evitar el bolardo en la entrada a boxes. Pero fue una buena batalla en general, y conseguí mantenerme por delante".

Los esfuerzos de Pérez por esquivar a Hamilton fueron muy valiosos para que su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, pudiera sobrepasar al inglés en la clasificación del campeonato de pilotos.

Con Hamilton resignado a la quinta plaza, Pérez acabó finalmente por detrás de Verstappen en tercera posición, consiguiendo su primer podio desde el Gran Premio de Francia de junio, tras una mala racha en su temporada inaugural con Red Bull.

Cuando se le preguntó si su primer puesto entre los tres primeros en nueve carreras era un alivio, Pérez dijo que el podio se veía venir desde hace tiempo, si no hubiera sido por una racha de mala suerte.

"Sinceramente, en las últimas carreras he tenido muy mala suerte", respondió. "En Monza terminé en el podio, pero tuve la penalización. En Rusia, a tres vueltas, estaba en el podio".

"Esto ya viene de muchas, muchas carreras. Pero desde luego es bonito, sobre todo en una como la de hoy, en la que me he sentido muy incómodo con el coche, y no hemos tenido el ritmo suficiente para estar a la altura de los Mercedes".

El sábado, Pérez se clasificó séptimo, a medio segundo de Verstappen, después de que se quedara con un solo juego de neumáticos nuevos para la decisiva tanda de la Q3. Fue un punto de inflexión en un fin de semana más competitivo para el mexicano, que cree que ha dado un giro en cuanto a su rendimiento.

"Sí, definitivamente. Todo el fin de semana he sido mucho más competitivo", dijo. "En la clasificación no tuvimos la oportunidad de demostrarlo porque fuimos muy agresivos con nuestra estrategia, así que eso nos puso en contra las cuerdas con los neumáticos blandos".

"Y creo que solo necesitábamos ese par de décimas que teníamos en la manga, porque hemos mostrado un buen ritmo durante todo el fin de semana y estoy seguro de que podríamos haber tenido una clasificación mucho mejor".

"Así que, ciertamente, puedo ver que la comprensión está ahí y que me estoy compenetrando más con el coche", concluyó el piloto de los de Milton Keynes.