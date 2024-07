Perez "Me centro en lo que tengo que hacer; el resto no podría importarme menos"

Sergio Pérez consideró que su tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Bélgica demostró que "no es que me hubiera olvidado de cómo pilotar", y saldrá desde la primera fila de parrilla el domingo.

El mexicano parecía que iba a heredar la pole position de Max Verstappen cuando se aplicara la penalización de diez posiciones, pero fue superado por Charles Leclerc cuando el piloto de Ferrari mejoró hasta la segunda posición con su última vuelta de la sesión.

A pesar de ello, Pérez se aseguró salir en primera fila por primera vez desde el Gran Premio de China, ofreciéndole la oportunidad de luchar por la que sería su primera victoria de 2024, y espera romper una racha negativa de resultados.

Cuando Motorsport.com le preguntó si su actuación en la clasificación era una inyección de confianza, Pérez afirmó que valía más que eso, y que demostraba que el coche le estaba gustando más que en las últimas carreras.

"Es más que confianza", explicó Pérez. "Quiero decir, no es que haya olvidado cómo pilotar desde hace cinco o seis carreras. Es sólo que lo ves con muchos pilotos".

"A veces no eres capaz de maximizar todo el potencial de tu coche. Por esa razón, te acaba faltando esa, digamos, confianza para sacar el máximo del coche que tienes".

"Creo que hemos dado un buen paso adelante en la dirección correcta desde Hungría; creo que Silverstone ya fue bastante bien, tuve un viernes realmente bueno".

"Creo que el coche va en la dirección correcta por ahora y espero que mañana seamos capaces de terminar con un resultado fuerte y todavía quedará un largo camino por recorrer en la temporada".

"La cabeza baja y creo que como he dicho antes, el equipo y yo nos estamos centrando en lo que tenemos que hacer al final, que es conseguir la mayor cantidad de puntos que podamos".

"Y el resto, no podría importarme menos, para ser sincero".

Se espera que Red Bull tome una decisión sobre el futuro del piloto mexicano durante las vacaciones de verano.

Pérez declaró que su resultado en la clasificación de Bélgica "no cambia nada", después de haberse mostrado desafiante ante los rumores sobre su asiento en Red Bull, y añadió que simplemente le critian más que a otros pilotos en una posición similar.

"Desde mi punto de vista, no cambia nada. Siempre he dicho que no se trata de dónde estamos ahora, sino de cómo surfeas las olas, y de dónde acabamos en Abu Dhabi".

"Hay muchos pilotos que no han sido capaces de maximizar su rendimiento últimamente, pero obviamente el escrutinio por mi parte ha sido bastante mayor".

"Creo que mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad. Habría sido lo mismo si me hubieran eliminado en la Q2. Así es como yo lo veo. Es mañana lo que realmente cuenta".

"Si no tengo una buena carrera mañana, intentaría tener una buena en Zandvoort, pero así son las cosas".

"Esto es un deporte y a veces va a tu favor, a veces tienes que sufrir y nada va en tu dirección, pero creo que es la naturaleza del deporte".