Tras el accidente de Carlos Sainz en la primera vuelta de la carrera de Japón se instauró un periodo de Safety Car, y la grúa -y al menos un comisario- estaban en la pista cuando el coche de seguridad se colocó al frente en siguiente vuelta, antes de una bandera roja que llegó cuando estaba acabando ese giro.

La presencia de la grúa pasó desapercibida hasta que Pierre Gasly, que había entrado en boxes para cambiar el morro y trataba de alcanzar el pelotón, pasara junto a ella.

El vídeo de su AlphaTauri, y su enfado por radio, pronto empezó a circular por las redes sociales durante la pausa de la bandera roja.

"En cualquier condición nunca debería haber una grúa en la pista mientras los coches están fuera", dijo Sergio Pérez. "Nunca sabes realmente lo que puede pasar ahí".

"No importan las condiciones; simplemente nunca debería suceder y realmente espero que esta sea la última vez que llegamos a ver en cualquier categoría a una grúa en la pista mientras hay coches por ahí".

"Creo que la primera vez, cuando estábamos en las vueltas a la parrilla, la pista tenía buen aspecto, incluso para intermedios, pero creo que empeoró antes del comienzo de la carrera y especialmente, creo, durante la primera vuelta se levantó aún más agua".

"Así que sí, creo que en ese sentido fue correcto parar la carrera, empezar la carrera a las dos horas como hicimos, pero lo que es realmente malo, y fue lo más bajo que he visto en años, fueron dos grúas por ahí".

Mientras tanto, varios pilotos dijeron que no podían ver la grúa ni siquiera cuando roaban lentamente detrás del coche de seguridad

Algunos de ellos no se dieron cuenta de la grúa hasta que cogieron sus teléfonos móviles durante la pausa con bandera roja, lo que provocó un charla de WhatsApp entre ellos.

Sus comentarios permite hacer una idea de la escasa visibilidad que había en ese momento, especialmente para los que rodaban más atrás en el pelotón, lo que pone aún más en evidencia la decisión de sacar una grúa a pista en esas condiciones.

Fernando Alonso, que iba en sexta posición, admitió que no había visto ni la grúa ni el coche accidentado de Carlos Sainz Jr. en la vuelta anterior.

"Todavía no sé dónde estaba Carlos", explicó al ser preguntado por Autosport sobre la visibilidad.

"Tampoco vi el tractor. No hay visibilidad. Detrás del coche de seguridad no pude ver el tractor y no vi a Carlos, así que obviamente este es el punto más bajo de la carrera. Tenemos que entenderlo".

El piloto de McLaren Daniel Ricciardo, que era octavo en la cola, fue otro de los que no vio la grúa.

"Quiero decir que la vi después", admitió. "Pero ni siquiera la vi. Vi las repeticiones cuando volví a boxes, y me dije: 'Ah, ahora tal vez creo que lo vi, pero no, te cuesta verlo".

Otros pilotos que reconocieron no haber visto la grúa al pasar por ahí fueron Lance Stroll y Guanyu Zhou.

