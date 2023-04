Pérez abre un concurso para diseñar su casco del GP de México 2023

Cargar el reproductor de audio

Desde que la FIA modificó las normas sobre los diseños de los cascos, los pilotos han lucido diseños espectaculares en todos y cada uno de los grandes premios. Muchos eligen algunos países para disfrutar con sus seguidores o hacer homenajes, aunque la gran mayoría opta por presentar sus nuevos colores en la carrera de casa.

Ese será el caso de Sergio Pérez, quien en el Gran Premio de Cuidad de México 2023 de Fórmula 1 tendrá un casco especial, como anunció el equipo Red Bull en una publicación en su cuenta oficial de Twitter: "¡Hola, amigos! Nos gustaría que tú diseñaras el casco de Sergio Pérez para su carrera de casa. Siente la pasión latina y envía tu mejor diseño de 'México En La Cabeza' a través de 'The Paddock'".

El mexicano dará la posibilidad a que un aficionado diseñe los tonos que portará en el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque lo hace con una serie de restricciones. Para participar hay que entrar en el portal web llamado 'The Paddock', en donde, después de un registro, podrás descargar una plantilla en realidad virtual en la que es posible ir añadiendo los colores, aunque todo debe ser con una misma temática.

Al ser el Gran Premio de Cuidad de México, todo irá orientado a la cultura del país centroamericano y azteca, además de que será imposible añadir ningún tipo de brillo, tan solo un tono mate, y ningún toro adicional a los que hay en el logo de la marca de las bebidas energéticas. Los aficionados de Sergio Pérez tendrán algo más de dos semanas para enviar sus diseños, es decir, hasta el próximo 18 de abril, cuando se cierre el proceso de participación.

No será la primera vez que el mexicano use un casco especial en su carrera de casa, puesto que en la pasada campaña ya lució una pieza en la que sustituyó su habitual 'Never give up' por un gran 'Viva México', con unos colores similares a los de la bandera de su país, en algo que fue preparando durante tres meses para honrar la figura de Catrina, característica del Día de Muertos.

