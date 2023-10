Pérez: "No es fácil ser compañero de Max, está a un nivel que no había visto en F1"

Max Verstappen está a punto de convertirse en tricampeón del mundo de F1, probablemente este sábado en el GP de Qatar, después de un año plácido donde ha ido acumulando récords sin oposición.

Ese dominio ha puesto en entredicho a su compañero Sergio Pérez, al que muchos le exigen estar más cerca del líder que a los 177 puntos que hay entre ellos a falta aún de seis grandes premios. En el último 'True Driver' de DAZN F1, titulado 'Checo Pérez, el último superviviente', el mexicano admite que él no ha podido mantener el nivel de su compañero.

"Creo que el nivel de Max [Verstappen] se ha mantenido ahí y yo no he podido. Está pilotando a un nivel que yo no había visto en la Fórmula 1 desde que estoy aquí, no comete errores y realmente va al límite todo el tiempo", declaró el de Guadalajara sobre el neerlandés.

Además, reconoció que no está en una situación sencilla al lado del bicampeón: "Hay momentos duros, no es fácil estar en todo este entorno, bajo toda esa presión, y como compañero de Max, no es fácil".

En el documental aparecen otros pilotos como Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa, Pastor Maldonado o Tatiana Calderón. Precisamente esta última señala, sobre los dos Red Bull, que "nunca hay un coche igual a otro, por muy parecidos que los quieras hacer, y a veces los equipos empiezan a escuchar más a un piloto que a otro, al número 1". Algo que comparte el comentarista Juan Fossaroli.

Durante el reportaje, Pérez repasó momentos de su carrera, y sobre su evolución en la Fórmula 1 comenta: "Cada año vas aprendiendo, por eso nos gusta tanto este deporte, todo el tiempo estás aprendiendo cosa, y creo que lo más importante es que no dejes de aprender. Hay errores que has tenido y que sigues teniendo, y que hay que aprender de ellos".

Ya en la parte final, se plantea la posibilidad de que algún día se campeón del mundo de Fórmula 1, algo que le motiva a seguir intentándolo: "Es increíble, te levantas con una motivación a trabajar, a crecer, a recuperar energía y llegar cada fin de semana lo más fresco posible para sacar el mayor provecho posible a cada situación".

"Sueño con ser campeón del mundo", aseguró, y dejó una frase para el recuerdo: "Para fracasar hay que estar. No todos pueden fracasar, porque no todos están en la pelea".

Algo que, según Pedro de la Rosa, es posible si se afinan algunos aspectos. "Si consigue mejorar esas áreas, sobre todo los sábados de clasificación y en según qué circuitos, Checo puede ser campeón del mundo", sentencó el español.

