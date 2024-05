Pérez estaría "brillando más" si no tuviera a Verstappen en Red Bull F1

Uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Fórmula 1 es la renovación de Sergio Pérez por el equipo Red Bull, ya que ese segundo asiento en Milton Keynes es uno de los más codiciados. Al mexicano se le preguntó sobre lo que conllevaba ser miembro de la escudería que defiende el título, y explicó por qué no era sencillo que todo funcionara desde el inicio.

Al de Guadalajara se le puso sobre la mesa que hablara en la previa del Gran Premio de Emilia Romagna 2024 sobre cuál fue su principal contribución a los austriacos en comparación a otros lugares en los que estuvo: "No creo que sea justo de mi lado hablar sobre el resto, pero creo que hay razones por las que Red Bull no funciona para todos".

"Es difícil ser compañero de Max [Verstappen], estoy seguro que si tuviera un compañero diferente estaría brillando más, pero en este momento es un gran desafío, es el mejor piloto, es muy completo, rara vez hace errores y es genial tener a un equipo como ese", comentó. "Es muy difícil de mi lado. Tengo que hacer un fin de semana perfecto para poder derrotarlo".

A Sergio Pérez también se le planteó si había pasado mucho tiempo desde su último triunfo en el Gran Circo, algo más de un año, y respondió: "Creo que la victoria va a venir a lo largo del año. Al final, sigo luchando en la campeonato, y no he perdido tanto, estamos en la séptima carrera, y si sigo peleando bien, la victoria va a venir".

"Es más importante tener finales [de carrera] fuertes. Si hay resultados fuertes, segundo, tercero, segundo, voy a estar en la lucha, es importante maximizar los puntos", dijo antes de que se le cuestionará si el triunfo vendería. "Sí, va a venir, no me preocupo por eso. El ritmo ha sido fuerte en un par de grandes y en un par de carreras. Tenemos un buen fin de semana, una buena calificación y el ritmo en sí".

"Creo que en la Fórmula 1 siempre hay presión, no importa si haces bien o no", continuó. "Siempre tienes que hacerlo bien, especialmente en Red Bull, no cambia nada. Puede ser un poco estresante hacer negociaciones mientras estamos compitiendo".

