Pérez cree que su bloqueo a Sainz en Arabia Saudí "fue justo"

Sergio Pérez lideraba cómodamente la carrera de Yeda cuando desde el equipo decidieron que el piloto mexicano tenía que ser el primero del grupo de cabeza en entrar a boxes para evitar el undercut de Charles Leclerc.

Sin embargo, poco después de su parada, el coche de seguridad salió a pista tras un accidente de Nicholas Latifi y permitió que sus rivales entrasen a boxes reduciendo su pérdida de tiempo.

Charles Leclerc y Max Verstappen le ganaron la posición fácilmente en ese momento, mientras que en el caso del otro Ferrari, Sergio Pérez llegó a la primera curva en el mismo instante en el que Carlos Sainz salía de boxes.

El mexicano no se detuvo y se colocó delante del piloto español sin dejar nada de espacio en el carril de salida de boxes, posicionándose en tercera posición.

Sainz se quejó por radio de que le habían empujado y los comisarios anotaron el incidente, pero de forma muy ágil, desde el equipo se le dijo a Pérez que devolviera la posición en el reinicio de la carrera, ya que habían comprobado que Sainz estaba por delante en el momento en el que los monoplazas de ambos pilotos cruzaron la línea del Safety Car, evitando así una sanción mayor.

"Obviamente estaba tratando de bloquearlo", dijo Pérez cuando Motorsport.com le preguntó sobre el movimiento que hizo en dirección al coche de Sainz.

"Lo cual está permitido, ya que según el reglamento se cruzar la línea del coche de seguridad. Así que sentí que todo lo que hice fue justo".

"El equipo me dijo que devolviera la posición, así que lo hice en cuanto el coche de seguridad se fue. Ellos tienen más información, dentro del coche no sabes dónde estás exactamente, no ves la línea del Safety Car. Así que sí, en ese sentido sentí que estaba haciendo lo correcto en todo momento", añadió el piloto mexicano.

Una vez atrapado detrás del coche de Carlos Sainz, el piloto mexicano reconoció que su ritmo se vio gravemente perjudicado y que no pudo hacer mucho más, terminando la carrera en la cuarta plaza.

"Al final, detrás de Carlos, creo que el coche no funcionaba tan bien como en la primera parte de la sesión. También hicimos algunos ajustes con el compuesto duro, lo que probablemente nos perjudicó un poco".

"Luego, al final, lo estaba alcanzando, pero desafortunadamente había bandera amarilla y luego se volvió a alejar".

"Tenemos que seguir presionando. Estoy muy feliz por Max y por el equipo después de la decepción que tuvimos el fin de semana pasado [en Bahrein], es un resultado realmente bueno".

"Para ser sincero, creo que estamos bien. Así que solo tenemos que seguir trabajando y ver qué podemos mejorar. Y, con suerte, mejorar el próximo fin de semana", concluyó Checo Pérez.