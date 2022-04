Pérez avisa a la F1 que no debe olvidar los circuitos históricos

Cargar el reproductor de audio

Hace no mucho tiempo, Sebastian Vettel dijo en voz alta que las autoridades de la Fórmula 1 no deberían dejar de lado a una serie de circuitos históricos en el medio plazo, a pesar de que el cuatro veces campeón del mundo no está en contra de la aparición de una serie de nuevos circuitos.

Recordó la importancia de que la F1 mantenga los valores tradicionales de una lista de trazados para mantenerse cerca de las pistas históricas. Más tarde, la idea y el comentario de Vettel recibieron el apoyo de Sergio Pérez, ya que el piloto mexicano dijo que el Gran Circo perdería trazados legendarios si no extendieran los contratos.

En los últimos años, la F1 ha añadido varios lugares nuevos, como Arabia Saudí, y pronto llegarán Miami y Las Vegas en Estados Unidos.

La cita en la costa este del país norteamericano será la quinta prueba de 2022, y tendrá lugar en el Autódromo Internacional de Miami, del 6 al 8 de mayo. El nuevo Gran Premio de Las Vegas entrará en el calendario de F1 a partir 2023, como una de las carreras nocturnas, pero con la excepción de ser la única que se celebra en sábado.

La aparición de nuevas sedes en la F1 tampoco puede separarse de llenar el vacío de carreras debido los países afectados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, resulta que no todos estos circuitos pueden satisfacer a los pilotos y espectadores.

Basta con mirar los comentarios de Sergio Pérez, quien juzga que una serie de circuitos que han servido recientemente para competir no tienen carácter, con un diseño es demasiado estándar.

De hecho, es posible que el ganador de dos grandes premios y 16 podios en 216 carreras de F1 desde 2011, no se encuentre muy entusiasmado por la forma en que la categoría se está extendiendo por Estados Unidos (Miami, Las Vegas y Austin) si esto significa la salida de pistas históricas.

"Primero, es genial que la Fórmula 1 se esté desarrollando tan rápido en Estados Unidos. Esta es una oportunidad para la F1 y creo que todos pueden beneficiarse", dijo el ex de Sauber, McLaren, Force India y Racing Point.

"Pero al mismo tiempo, sería muy bueno que todas las partes pudieran preservar la historia de este deporte. Una de ellas es manteniendo los circuitos históricos", continuó. "Además, todas las partes deben asegurarse de que las nuevas pistas tengan un carácter, no veo eso en algunos de los nuevos circuitos que probé recientemente".

Las palabras de Sergio Pérez son como una alarma tras una serie de dificultades de los responsables de los circuitos a la hora de renovar contratos con casos como el de Mónaco y Spa-Francorchamps.

Los dos circuitos históricos de la F1 expirarán sus acuerdos a finales de 2022, y aunque algunos dentro del paddock como Sergio Pérez y Sebastian Vettel se oponen a que salgan del calendario, hasta el momento, la F1 no se ha pronunciado demasiado, salvo unas declaraciones del presidente de la categoría, Stefano Domenicali, quien expresó que las pistas míticas no tienen asegurada su presencia en el futuro.