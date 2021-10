El GP de Estados Unidos de F1 ya tiene primer sancionado

Vettel solo ha puntuado en una de las últimas nueve carreras, y en la cita anterior de Turquía solo pudo ser 18°, después de que una decisión de montar neumáticos de seco le dejase vendido sobre mojado.

Pero el piloto de Aston Martin se prepara para otro fin de semana complicado en el Circuito de las Américas en Austin después de revelar que el equipo cambiará el motor de combustión interna de su unidad de potencia Mercedes.

Los pilotos pueden utilizar tres motores de combustión interna por temporada en sus coches, pero varios de ellos ya han sufrido penalizaciones en la parrilla al exceder este número.

"Creo que nos enfrentamos a un fin de semana, digamos, difícil", dijo Vettel. "Vamos a cambiar el motor y, por lo tanto, tendremos una penalización. Veremos lo que podemos hacer desde donde empezamos, y sin embargo, hay que mirar hacia adelante. Creo que podemos ser fuertes aquí. ¿Cuánto? Ya lo veremos".

Vettel consideró que las oportunidades de adelantamiento en la pista de Austin significaban que era un "buen lugar" para cumplir la penalización, y agregó: "Espero que tengamos una tarde de domingo entretenida y volvamos a estar en la pelea".

Aunque Vettel solo cambie el motor de su unidad de potencia Mercedes, es probable que lo lleve a salir desde la parte trasera de la parrilla. El cuatro veces campeón del mundo de F1 solo se ha clasificado por encima de la octava posición una vez esta temporada.

Uno de los retos a los que se enfrentarán los pilotos este fin de semana en Austin son los baches del circuito, que hicieron que varios pilotos de MotoGP expresaran su preocupación en la última carrera.

Vettel consideró que los baches "generalmente añaden carácter a un circuito", y dudó que fueran tan malos para los coches de F1 como lo fueron para las motos de MotoGP.

"Hace un par de años, estaba bastante mal, y redujeron los baches", dijo Vettel. "Así que tal vez en el futuro tengan que estudiarlo. Pero no lo sé, ya veremos lo que conseguimos allí. Creo que hace un par de semanas, cuando MotoGP estuvo aquí, estaba bastante mal. Para nosotros, no es tan perjudicial como para ellos. Pero ya veremos. En general, me gustan los baches".