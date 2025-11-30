El peculiar elogio de Brown a Verstappen: "Como un personaje de película de terror"

Tras el Gran Premio de Países Bajos, la lucha por el título mundial de pilotos parecía ser cosa de los dos McLaren. Oscar Piastri lideraba la clasificación con 34 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Lando Norris y un margen de 104 puntos sobre Max Verstappen.

Sin embargo, desde entonces, la situación ha dado un vuelco total, en parte debido a la descalificación de McLaren en el GP de Las Vegas. Como resultado, a falta de dos grandes premios, Norris es ahora el gran favorito, pero Piastri y Verstappen le siguen a 24 puntos de distancia a falta de dos pruebas.

Teniendo en cuenta el transcurso de los 15 primeros grandes premios, es sorprendente que Verstappen todavía tenga opciones de ganar un quinto título consecutivo. Sin embargo, McLaren siempre ha tenido en cuenta al holandés, incluso cuando estaba a más de 100 puntos de distancia.

"Es como un personaje de una película de terror: justo cuando crees que no va a volver, está ahí otra vez. Tiene un talento increíble. Nunca comete errores y aprovecha cada oportunidad", dijo el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en el podcast The Sports Agents.

"Nunca lo descartamos. Cuando estábamos 104 puntos por delante de Max, muchos pensaron que era un hecho. Nosotros no lo hicimos, y mira cómo están las cosas ahora. Esto también sigue siendo deporte", continuó Brown haciendo referencia a las series mundiales entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, en las que la batalla tampoco estuvo decidida hasta que realmente terminó: "Allí también parecía acabado, hasta que no lo estuvo. Por eso no nos preocupamos por un momento. Es deporte: se aprende, se vive y se sigue adelante. Si hoy nos preocupamos por Las Vegas, mañana ya no seremos más rápidos".

Sanción excesiva, pero las reglas son las reglas

Los dos pilotos de McLaren fueron descalificados en Las Vegas por un desgaste mínimo de las planchas de deslizamiento traseras. Fue una fracción de milímetro, pero las reglas de la F1 son implacables: una infracción del reglamento técnico significa la descalificación.

Es una sanción demasiado dura, pero Brown puede vivir con ella: "Nos equivocamos. Sí, las normas pueden ser algo exageradas y sí, no mejoró nuestro rendimiento, pero en última instancia estábamos equivocados. Las reglas son las reglas", argumenta el estadounidense.

"No puedo exigir que se apliquen las reglas en otros casos, para luego decir que 'por los pelos' en cuanto llega nuestro caso", concluyó el máximo responsable de McLaren.