La pausa invernal antes de la temporada 2026 de F1 "probablemente no es suficiente"

Los pilotos de Fórmula 1 se enfrentan este año a la pausa invernal más corta de sus carreras hasta ahora. El final de la temporada 2025 en Abu Dhabi fue el 7 de diciembre, y apenas el 26 de enero tendrá lugar la primera prueba de la temporada 2026 en Barcelona.

Lo que a primera vista parece una pausa de alrededor de mes y medio, en realidad es mucho menos. "Creo que ni siquiera es un mes", enfatiza Esteban Ocon y explica: "Empezamos a trabajar aproximadamente el 7 de enero y terminamos el 22 de diciembre".

Porque con el final en Abu Dhabi, la temporada para los pilotos no terminó todavía. Dos días después del Gran Premio hubo otra prueba en el mismo lugar, y antes de Navidad, por ejemplo, también se realiza más trabajo en el simulador en la fábrica. "Así que no es un mes completo", dice Ocon.

"Seguramente será la pausa invernal más corta que haya vivido, lo que hará que la preparación sea muy difícil", explica el piloto de Haas F1 Team, que ve sobre todo un gran desafío físico. "Será como si corramos dos temporadas en una", añade.

Un mes menos de pausa que el año pasado

Alex Albon también advierte y explica: "Es brutal, para ser honestos. No creo que [la pausa invernal] sea suficiente. Creo que solo tendré siete días libres". El piloto de Williams comenta que, además del trabajo en el simulador en diciembre, hay otros compromisos obligatorios en la fábrica.

"El 27 de diciembre comienzo mi campamento de entrenamiento. Creo que el 5 o 6 de enero ya estaremos otra vez en la fábrica", dice Albon, que tres semanas después en Barcelona volverá a subirse al coche para la primera prueba de 2026 según lo planeado.

"Probablemente no sea suficiente para regenerar cuerpo y mente", enfatiza también su compañero de equipo Carlos Sainz. "Pero creo que es igual para todos, y sacaré lo mejor de ello para volver el próximo año más fuerte que este", subraya.

Para comparar: la última carrera de la temporada 2024 se celebró el 8 de diciembre, y el primer día oficial de pruebas de ese año fue el 26 de febrero. Entre el final de la temporada y la primera prueba del año siguiente había, por tanto, un mes completo más que esta vez.

