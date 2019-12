Paul Ricard prepara grandes cambios para la F1 2020

Después de una carrera muy lejos de ser emocionante este 2019, los jefes del circuito francés han estado negociando con la FIA y la FOM una manera de hacer más sencillo adelantar.

Estas conversaciones están centradas en tres cambios clave en el trazado que podrían ayudar. Estos incluyen un rediseño de la chicane de la recta de Mistral para hacerla más estrecha, la introducción de una tercera zona de DRS antes de Signes y toda una nueva configuración de la primera parte del circuito.

Eric Boullier, ex jefe de equipos en la F1, que ahora es el asesor estratégico del GP de Francia, dice que ya se reunió con el director de carrera, Michael Masi, en julio de este año, y que habrá más reuniones con FOM para ver qué quieren hacer.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Boullier dijo: "He preguntado qué tenemos que hacer. Ellos me presentaron una configuración completamente nueva del circuito que no era Paul Ricard en absoluto. Era un nuevo circuito, otra historia. Pero eso fue parte del objetivo de mi petición, averiguar qué se puede hacer".

"Así que ahora estoy en el proceso de volver a reunirme y decirles qué ideas son buenas y con las que estoy de acuerdo. Estamos trabajando en ello y veremos qué se puede hacer".

La posible zona en la que más se concentrará Boullier es la primera parte del circuito, dado que la actual configuración de media velocidad no es buena para que los coches se sigan entre sí.

"Basándome en los resultados que he visto de la FOM, esta parte va a ser mi sugerencia. No rediseñarlo todo. Mantendremos la chicane, Signes y Beausset, porque son curvas clave. Pero tal vez podemos cambiar de la curva 1 a la 4 para que sea todo más rápido, con una gran frenada. Y luego tendremos dos largas rectas que deberían obligar a llevar menos carga".

Aunque ha habido rumores de que el circuito podría ser mejorado eliminando la chicane de la recta de atrás, Boullier dice que no es una opción que se esté valorando.

"Todo el mundo dice que sacar la chicane y tener una recta va a solucionar el problema. En mi opinión, creará más problemas, porque tengo 10.000 asientos ahí. Obviamente, la principal fuente de retorno de un gran premio son las entradas. ¿Dónde voy a colocar a esas 10.000 personas? Además, ahí se llevan a cabo todos los adelantamientos".

Boullier dijo, sin embargo, que la chicane podría estrecharse, lo que ayudaría a complicar la zona de frenado.

"Podemos cambiar un poco la configuración para hacer más complicada la frenada y dar otros 20 metros a la segunda parte, donde, si tenemos una tercera zona de DRS; podríamos ver más adelantamientos", apunta.

El francés dice que no se ha tomado aún ninguna decisión final sobre lo que se hará, y que hay que evaluar los costes también.

"No lo sé aún. Tenemos que tomar la decisión y averiguar quién va a pagar esto", asegura.

Paul Ricard también está planeando un paquete de carreras soporte para 2020, que incluirán un festival histórico que tendrá un paddock abierto estilo Goodwood para los fans.

"Hemos decidido junto a la FOM contar con categorías de más de 30 coches y mucha acción en pista, para que los fans estén contentos con el espectáculo. Como será el 70º aniversario de la F1, nos gustaría tener coches antiguos y abrir el paddock, estilo Goodwood, donde los fans puedan tocar los coches y hablar con sus propietarios. No es bueno tener tantas vallas por todos lados".

↓ Las mejores fotos del regreso de Francia a la F1 ↓

Galería Lista Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 y Charles Leclerc, Ferrari SF90 al inicio 1 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Charles Leclerc, Ferrari SF90 y Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 al inicio 2 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, en la vuelta de fromación 3 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Trofeo en manos de la GIGN 4 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos y directores de equipo se reúnen para una foto con gorras planas en honor al reciente cumpleaños de Sir Jackie Stewart, 3 veces campeón de Fórmula 1 5 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos, directores de equipo y oficiales se reúnen con gorras planas en honor al reciente cumpleaños de Sir Jackie Stewart, 3 veces campeón de F1 6 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point 7 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 8 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Jackie Stewart Fotografía de cumpleaños con principios de equipo 9 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, y Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, en la vuelta de formación 10 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 y Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 11 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 pit stop 12 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF90 13 / 29 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Fans 14 / 29 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, tercer lugar Charles Leclerc, Ferrari 15 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP19 16 / 29 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 17 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10,Charles Leclerc, Ferrari SF90, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 al inicio 18 / 29 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34, Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 19 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Red Bull Racing, en un scooter con su novia Caterina Masetti Zannini 20 / 29 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pierre Gasly, Red Bull Racing, Romain Grosjean, Haas F1, Charles Leclerc, Ferrari, y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, en el desfile de pilotos 21 / 29 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 22 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Christian Horner, director, Red Bull Racing, con Sebastian Vettel, Ferrari 23 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 24 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 25 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 26 / 29 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38, Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 27 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sir Jackie Stewart, 3 veces campeón de F1, con el campeón mundial de 2016 Nico Rosberg 28 / 29 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 pit stop 29 / 29 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

↓ Sábado ↓

Galería Lista Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 1 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 2 / 28 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 3 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 4 / 28 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 5 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 6 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 7 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 8 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes AMG F1 pit wall 9 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 10 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 11 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP19 12 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 13 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 14 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 15 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 16 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 17 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 18 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 19 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL34 20 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 21 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 22 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF90 23 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP19 24 / 28 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 pit stop 25 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Detalle de la parte trasera del Ferrari SF90 26 / 28 Foto de: Giorgio Piola Ganador de la pole Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 27 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Detalle del volante Williams Racing FW42 28 / 28 Foto de: Giorgio Piola

↓ Viernes ↓