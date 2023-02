Paul Ricard acusa al gobierno francés de no tener GP de F1

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Francia se despidió del calendario de Fórmula 1 después de cuatro años tras su regreso en Paul Ricard, lo que podría significar que puede estar ante otro largo periodo sin los monoplazas más rápidos del mundo. Tras casi dos décadas sin recibir al campeonato, de 2009 a 2017, consiguieron una plaza con ese trazado, uno que ya se quedó sin coches en 1991 por motivos políticos.

El nuevo presidente de la pista, el antiguo piloto de Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost y Jordan, Jean Alesi, asumió su cargo esta semana, y tiene claro por qué perdieron el evento. El francés dijo a Motorsport.com: "El problema de la Fórmula 1 en Francia no es el circuito, sino la política. Es probablemente el único gran premio en el que nunca ha venido un presidente a verlo, excepto a Magny-Cours, cuando [François] Mitterrand asistió como parte de su deseo político de que la prueba se celebrara allí".

"Desde entonces, no ha vuelto a ocurrir. El problema es el deseo de mi país, y mi otro trabajo es el de embajador de la Fórmula 1, así que mi vínculo es directo, sin tonterías, y ellos lo tienen muy claro", aseguró. "La Fórmula 1 tiene ahora mismo unos 32 países en todo el planeta pidiendo albergar una carrera".

"El último gran premio que tuvimos aquí, el año pasado, fue muy, muy popular entre la gente, así que es una pena perderlo", comentó el que ahora es presidente del circuito de Paul Ricard.

El Gran Premio de Francia es una de las carreras originales del campeonato del mundo de 1950, pero ya databa de 1906: "Tener una carrera en Francia queda bien en el calendario, pero si no tenemos la posibilidad de hacerlo es porque el país no está interesado en el automovilismo, y eso es una gran pena. No es un problema para la Fórmula 1 tener un Gran Premio de Francia, la culpa es de Francia".

"Por supuesto, parte de mi nuevo papel será enviar una carta, solicitar una reunión con el presidente, y si ocurre y podemos recuperar el evento, sería el hombre más feliz del mundo", comentó.

Paul Ricard sigue en manos de Slavica Ecclestone, que reclamó su propiedad como parte del acuerdo de divorcio con Bernie, pero la incorporación de Alesi a su organización se produjo en un importante proceso de remodelación de la dirección.

"El consejo de administración ha cambiado por completo. Los nuevos directores buscaban un nuevo presidente, y yo ya estaba en las propuestas, así que me lo pidieron", explicó Alesi. "Para mí, significa mucho ser presidente de Paul Ricard, así que acepté. La pista está a solo 120 kilómetros de Avignon, y cuando era un niño venía a ver las pruebas de Fórmula 1, mi pasión por el automovilismo creció en esta tierra".

El antiguo piloto debutó con Tyrrell al sustituir a Michele Alboreto en el Gran Premio de Francia de 1989, y acabó en un sensacional cuarto puesto desde la 16ª plaza de la parrilla: "Los focos estaban sobre mí, fue un día increíble en mi vida, pero ya era un sitio especial que aumentó mi deseo de formar parte de este deporte y de estar cerca de la Fórmula 1".

"Tenemos 280 jornadas de actividad reservadas para este año, es un circuito muy, muy rico, con muchos ingresos, y acogemos coches deportivos, motos, carreras nacionales, e incluso algunos campeonatos italianos. Estamos muy ocupados, pero la Fórmula 1 tiene mucho glamour para nosotros, así que volver a tener un gran premio sería estupendo", continuó el galo.

"Tenemos muchos equipos que vienen para hacer pruebas, es una pista muy útil para esos monoplazas, con largas rectas, muchas zonas de escapatorias y la posibilidad de probar neumáticos de lluvia cuando se quiera con nuestro sistema de aspersores y, por supuesto, aquí siempre hace muy buen tiempo", concluyó Jean Alesi.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!