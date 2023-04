Su ex patrocinador demanda a Williams F1 por 150 millones de dólares

Cargar el reproductor de audio

Esa protesta, que asegura que el equipo hizo "declaraciones fraudulentas" cuando firmó el acuerdo con la compañía de telefonía móvil ROKiT, la ha desmentido rotundamente Williams.

ROKiT alega que el conjunto de Grove prometió que tendría un coche competitivo en 2019 a sabiendas de que no tenía fondos suficientes para respaldar esa afirmación.

Además de la propia escudería, la demanda nombra a la ex subdirectora del equipo Claire Williams, así como a los ex ejecutivos del equipo Mike O'Driscoll -que era CEO- y Doug Lafferty -que fue director financiero-.

Los tres abandonaron el equipo en otoño de 2020 como consecuencia de la adquisición por parte de Dorilton Capital.

La demanda la ha lanzado en nombre de las empresas matrices ROKiT World Inc y ROKiT World Limited, Larry Klayman, un conocido abogado previamente involucrado en varias acciones legales muy famosas, incluyendo algunas contra los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama.

El jefe de ROKiT, Jonathan Kendrick, firmó un contrato de tres años con Williams en enero de 2019, y su empresa fue el patrocinador principal del equipo durante toda esa temporada. Durante ese 2019, el acuerdo se renovó por otros dos años, y también se acordó un contrato extra con la empresa de bebidas hermana de ROKiT.

ROKiT cumplió sus compromisos financieros en 2019 y los logos de la empresa estuvieron en el coche durante el fin de semana cancelado del GP de Australia que iba a dar comienzo al curso 2020.

Sin embargo, durante el parón por la COVID-19 que se produjo antes de reanudarse la temporada, surgió una disputa entre las dos partes.

ROKiT alegó que no había recibido los derechos que le correspondían por contrato debido a la cancelación de las carreras, mientras que Williams citó el retraso en el pago de las tasas de patrocinio.

Cuando la Fórmula 1 anunció inicialmente un calendario reducido para 2020, ROKiT aseguró que se ofrecía a pagar un porcentaje de los derechos acordados.

Sin embargo, el acuerdo de patrocinio fue cancelado por Williams en mayo, antes de que se reanudara la temporada, en un momento en que el equipo estaba en negociaciones con posibles nuevos propietarios.

El litigio por los honorarios impagados correspondientes a 2020 llegó posteriormente a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, donde Williams acabó ganando el caso.

El nuevo escrito judicial alega que "el árbitro no era consciente de la ocultación fraudulenta de declaraciones de hechos materiales por parte de los demandados que no se descubrieron hasta después de que el arbitraje hubiera concluido", y que ROKiT "se enteró de que el coche nunca fue capaz de rendir según los estándares que los demandados habían garantizado a los demandantes, y que los demandados eran conscientes de ese hecho y lo ocultaron".

Añade que los "demandados ocultaron intencionada y fraudulentamente el hecho de que Williams Engineering simplemente no tenía dinero suficiente para desarrollar el coche de Fórmula 1".

La demanda dice que "como resultado directo y próximo de las declaraciones fraudulentas realizadas por los demandados, los demandantes han sufrido importantes pérdidas financieras y daños a su fondo de comercio y reputación empresarial", y pide una indemnización por "una cantidad superior a 149.528.550 dólares".

Cuando preguntamos por esas acciones legales, el equipo dijo a Motorsport.com: "Williams Racing es consciente de esta reclamación falsa".

"Tras haber ganado con éxito otro caso contra ROKiT en el Reino Unido, y solicitar con éxito que el laudo arbitral sea confirmado por un tribunal federal en los Estados Unidos, Williams sigue confiando en los procesos judiciales en lo que respecta a este desafortunado asunto".

Sin embargo, el jefe de ROKiT, Kendrick, sigue insistiendo en que merece ganar el caso. "No quisiera hacer esto, pero creemos que hemos sido perjudicados", dijo a Motorsport.com. "La razón por la que esto surgió fue porque la COVID-19 azotó al mundo y toda la temporada 2020 fue cancelada. Por eso no les pagamos".

"Y luego la temporada, si recuerdas, solo iba a ser del 50%. Así que les ofrecimos el 50% por escrito. Y ellos se negaron e inmediatamente después cancelaron todo nuestro contrato, y nos demandaron por la cantidad total, a pesar de que no tendríamos ninguna presencia en el coche".

"Tengo los correos electrónicos diciendo que les pagaríamos la mitad, y luego lo cancelaron y lo anunciaron en Instagram, ni siquiera nos lo dijeron a nosotros personalmente", explicó un Kendrick que indicó que a principios de 2019 la dirección de Williams le aseguró verbalmente que el equipo tendría un coche competitivo.

"Antes de firmarlo, hicimos exactamente esas preguntas delante de mi junta", dijo. "¿Cuál es el nivel del coche? ¿Y cuál es el estado del desarrollo?".

"Y nos dijeron X, Y y Z, y nunca, nunca fue verdad. Y eso es lo que creemos que podemos demostrar, sobre todo cuando vayamos a juicio", continuó. "Las garantías y los compromisos que nos dio la junta nunca, nunca podrían haberse cumplido. Y simplemente no eran ciertas. Si recuerdas, se presentaron en Barcelona [para los test de 2019] tarde, porque no tenían el dinero para hacerlo".

Kendrick dice que puede recurrir a testigos que tenían conocimiento del equipo en ese momento: "Se han presentado algunas personas que solían trabajar para Williams, y nos han dado información muy importante".

Y añadió: "Realmente, no quería hacer esto. De verdad que no. Pero como han venido a por nosotros, no tengo elección. No me gusta, pero no es justa la forma en que se ha hecho".

Aunque estuvo a punto de unirse a Mercedes en 2020, ROKiT no ha participado en la Fórmula 1 desde su separación con Williams ese año. Sin embargo, tiene una presencia continua en el automovilismo a través de la Fórmula E, el campeonato británico de F4 y el WorldSBK.