El partido de las estrellas de F1: participantes, fecha, precio y cómo ver

Si hay una cita en todo el calendario de Fórmula 1 que está marcada en rojo es la del fin de semana del Gran Premio de Mónaco, donde hay lujo y competición a partes iguales. Sin embargo, todos los focos no estarán solo sobre la pista o en los palcos llenos de invitados, sino que se repartirá con el habitual partido que los pilotos y estrellas realizan en el Stade Louis II en el mismo Principado.

El World Stars Football Match se celebrará en la semana de la cita de Montecarlo, aunque unos días antes de que los monoplazas salten al estrecho trazado. De esa forma, el martes 23 de mayo de 2023, a partir de las 19:00 hora local [la misma que en España], grandes figuras internacionales se endosarán la elástica ajedrezada y las botas para entrar al terreno de juego a intentar marcar goles.

Para aquellos que deseen ver desde la grada el encuentro entre el Star Team For The Children MC y el All Start Drivers pueden hacerse con una entrada en su horario de venta al público [de 09:00 horas de la mañana a 18:00 hora de la tarde] por un precio de 16 euros, aunque el acceso será gratuito para los jóvenes menores de 14 años que vayan acompañados por un adulto. Allí se encontrarán con una alineación cargada de profesionales, no solo del fútbol, sino de la Fórmula 1, y se podrá ver en la televisión gracias a la retransmisión de Sky Sports de Italia [a partir de las 18:55 horas].

Fernando Alonso, Carlos Sainz, Charles Leclerc o Pierre Gasly son algunos de los nombres del Gran Circo que estarán presentes, pero también se espera que participe el presidente de la máxima categoría del automovilismo, Stefano Domenicali, y otros que pasaron por la parrilla, como Giancarlo Fisichella o Ivan Capelli.

En el otro lado del campo estarán personas un poco más desconocidas para los aficionados al motor, pero todos le ponen cara a Novak Djokovic, el reconocido tenista serbio, al que se le unirán los antiguos futbolistas Jérémy Menez y Jérôme Rothen, además de Lisa Battaglia, Flavio Roma, Frédéric Déhu, Claude Puel, Sébastien Pérez, Greg Campi y Valentin Liénard.

