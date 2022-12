¿Cómo sería la parrilla ideal de la temporada 2022 de F1?

Cargar el reproductor de audio

Para establecer esta parrilla de salida ideal lo más cerca posible del rendimiento de cada piloto, hemos optado por tener en cuenta la media en función de las sesiones de clasificación (en el caso de los fines de semana al sprint hemos recopilado las sesiones de clasificación del viernes) y no las posiciones finales en las parrillas de las 22 carreras que tuvo la temporada 2022. Eso permite tener en cuenta los puestos obtenidos por los pilotos en la jornada del sábado de clasificación antes de aplicar las penalizaciones para la parrilla del domingo.

Sin embargo, y como es obvio, no se trata de una ciencia exacta: los problemas técnicos, los problemas de tráfico u otras circunstancias pueden influir negativa o positivamente más allá del talento del piloto. Del mismo modo, un piloto que sabe de antemano que va a penalizar no afronta necesariamente la clasificación en las mismas condiciones y con el mismo estado de ánimo. A veces solo da una vuelta lejos de su potencial, o incluso no sale a pista porque no tiene nada que ganar.

Y otra aclaración, que tiene en cuenta el aspecto reglamentario: cuando un piloto no ha marcado un tiempo en la Q1, sea cual sea el motivo, se le considera como no clasificado y esa sesión no entra en su media. En cambio, si un piloto no ha podido marcar un tiempo en Q2 o Q3, sigue considerándose clasificado y esa sesión entra por tanto en su nota media.

Más allá de esas consideraciones, se trata de un ejercicio puramente estadístico, que nadie se enfade.

La parrilla 'ideal' de la temporada 2022 de F1: filas y posiciones de los pilotos

Junto al nombre del piloto, entre paréntesis, se encuentra su posición media en clasificación. 2,95 significa que ha tenido un promedio de casi 3º entre todos los sábados del año. Leclerc, por ejemplo, ha tenido justo esa media

1 Max Verstappen (2.95)

(Red Bull)





2

Charles Leclerc (3,00)

(Ferrari) 3 Carlos Sainz Jr. (3,82)

(Ferrari)



4

Sergio Pérez (4.59)

(Red Bull) 5 Lewis Hamilton (6.45)

(Mercedes)



6

George Russell (6.50)

(Mercedes) 7 Lando Norris (8.05)

(McLaren)



8

Fernando Alonso (8.32)

(Alpine) 9 Esteban Ocon (10.29)

(Alpine)



10

Valtteri Bottas (11.73)

(Alfa Romeo) 11 Daniel Ricciardo (12.18)

(McLaren)



12

Kevin Magnussen (12.36) (Haas) 13 Pierre Gasly (12.55)

(AlphaTauri)



14

Nyck de Vries (13.00*) (Williams) 15 Yuki Tsunoda (13,73)

(AlphaTauri)



16

Sebastian Vettel (14.35)

(Aston Martin) 17 Zhou Guanyu (14,41)

(Alfa Romeo)



18

Mick Schumacher (14.50)

(Haas) 19 Alexander Albon (15.40)

(Williams)



20

Lance Stroll (15.82)

(Aston Martin) 21

Nico Hulkenberg (17.50**)

(Aston Martin) 22 Nicholas Latifi (18.59)

(Williams)

*Nyck de Vries solo ha disputado un GP / **Nico Hülkenberg solo ha disputado dos GP.

Y buscando ser 100% justos, he aquí la media de las posiciones de salida reales de los 22 Grandes Premios (es decir, tras aplicar las penalizaciones y teniendo en cuenta las carreras):