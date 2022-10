La parrilla de salida del GP de Japón de F1: filas y posiciones

Cargar el reproductor de audio

Este domingo se disputa la decimoctava prueba de la temporada, el GP de Japón 2022 de F1 que puede ser decisivo, y más allá de la pole position de Max Verstappen, mira cómo salen el resto de pilotos y cómo está formada la parrilla para la carrera de Suzuka.

Apunta y no te pierdas el GP de Japón de F1: A qué hora es la carrera de F1 en Japón (Suzuka) y cómo verla

Parrilla de salida del GP de Japón 2022 de F1: filas y posiciones para la carrera

1 Max Verstappen

(Red Bull)





2

Charles Leclerc

(Ferrari) 3 Carlos Sainz

(Ferrari)





4

Sergio Pérez

(Red Bull) 5 Esteban Ocon

(Alpine)





6

Lewis Hamilton

(Mercedes) 7 Fernando Alonso

(Alpine)





8

George Russell

(Mercedes) 9 Sebastian Vettel

(Aston Martin)





10

Lando Norris

(McLaren) 11 Daniel Ricciardo

(McLaren)





12

Valtteri Bottas

(Alfa Romeo) 13 Guanyu Zhou

(Alfa Romeo)





14

Yuki Tsunoda

(AlphaTauri) 15 Mick Schumacher

(Haas)





16

Alexander Albon

(Williams) 17 Pierre Gasly

(AlphaTauri)





18

Kevin Magnussen

(Haas) 19 Lance Stroll

(Aston Martin)





20

Nicholas Latifi (P) +5

(Williams)

Nicholas Latifi arrastra cinco plazas de penalización por su toque con Guanyu Zhou en el pasado GP de Singapur

Si te perdiste la clasificación de Japón...: Verstappen, pole de campeonato ante Ferrari en Japón

Como has podido ver, tras la reprimenda que recibió Verstappen por su incidente con Norris, no hay penalizaciones que manden a ninguno de los favoritos a las posiciones traseras, por lo que la parrilla de la carrera de Japón no tiene grandes sorpresas. Verstappen saldrá desde la pole dispuesto a coronarse campeón 2022 ya este domingo en Suzuka.

Las cuentas de Verstappen para este domingo: ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de F1 2022 en Japón?

Quien sí tenía sanción de la anterior carrera era Nicholas Latifi, que ya contaba con cinco plazas en parrilla. Aun así, fue último en la clasificación del sábado, por lo que ningún otro piloto se ve favorecido por ese castigo.

La parrilla de salida del GP de Japón 2022 de F1 según resultados en clasificación