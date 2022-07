La parrilla del GP de Austria de F1 ya tiene un sancionado

Cargar el reproductor de audio

Con vistas al Gran Premio de Austria, Valtteri Bottas montó un motor nuevo, un turbocompresor, MGU-H, MGU-K y la unidad electrónica de control antes de los primeros entrenamientos del Red Bull Ring el viernes, lo que provocó una sanción que le hará salir desde la parte trasera de la parrilla de F1.

Con esos elementos, Bottas superó el límite establecido por la FIA para la temporada, lo que implica una sanción automática en la parrilla del domingo. Así, Bottas empezará la carrera al sprint del sábado desde el lugar en el que termine la clasificación del viernes por la noche en Austria, pero se situará al final de la parrilla para el gran premio del domingo.

Ese mismo proceso se utilizó para dejar al finlandés al final del pelotón en el Gran Premio de Italia del año pasado, y supone un nuevo revés para el piloto, después del problema con la caja de cambios que le obligó a abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el pasado fin de semana, firmando su segundo abandono de la temporada.

Bottas ocupa actualmente la octava posición en la clasificación de pilotos, habiendo conseguido 46 de los 51 puntos de Alfa Romeo en 2022.

En la rueda de prensa de la FIA del GP de Austria de este jueves, Bottas dijo que los recurrentes problemas de fiabilidad de Alfa Romeo "no son agradables" y "preocupan mucho al equipo". "No es siempre un solo problema", dijo Bottas. "Son algunas cosas aquí y allá y siguen sucediendo pasando diferentes. Así que eso no nos ha permitido sumar puntos".

Además de los cambios de Bottas, Lando Norris ha instalado un motor nuevo, un turbocompresor, un MGU-H y un MGU-K en su McLaren. Sin embargo, él no recibirá ninguna penalización, ya que se mantiene dentro del límite para cada uno de esos elementos.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc ha montado su segundo sistema de almacenamiento de energía, mientras que el compañero de equipo de Bottas en Alfa Romeo, Zhou Guanyu, tiene una nueva unidad electrónica de control para este fin de semana.