Más cambios en la parrilla de Bakú: Hulkenberg, también desde pitlane

El alemán iba salir desde la 16ª posición de la parrilla, tras la decisión de Alpine de hacer salir a Esteban Ocon desde el pitlane tanto en la carrera sprint como en el gran premio del domingo, después de una difícil clasificación.

La suerte de Nico Hulkenberg mejoró en la clasificación sprint, donde se clasificó 12º, pero en la carrera de 17 vueltas sufrió mucho graining en el neumático trasero y terminó 15º.

Haas ha decidido sacrificar la posición de Hulkenberg en la parrilla para hacer cambios en el coche, rompiendo las condiciones de parc fermé en las que los coches entraron en cuanto arrancó la clasificación el viernes.

"No creo que hubiera un problema con el coche, es sólo mucho graining después del Safety Car, tres o cuatro vueltas y luego ya mis neumáticos estaban completamente destrozados", explicó Hulkenberg después de la carrera sprint.

"No tenía mucho con lo que trabajar y con lo que luchar. Así que cayó como una piedra, y hay que mirarlo, entenderlo, analizarlo, de momento no tenemos respuestas".

"Esperábamos algo de graining, pero desde luego no en esta medida y a este nivel. Así que no es sólo que no haya tracción, es que no hay agarre en ninguna parte".

"Y ya sabes, en una pista como esta que es, obviamente, bastante complicada, no es lo ideal".

Suponiendo que ambos coches lleguen a la salida del pitlane antes del aviso de cinco minutos para el inicio de la carrera, Hulkenberg saldrá detrás de Esteban Ocon debido a sus respectivas posiciones originales de parrilla en la clasificación.

Magnussen reconoció que podría haber terminado entre los ocho primeros con el ritmo que tenía al volante de su VF-23.

"Yo también tenía graining, pero debía tener menos", explicó el danés. "Ciertamente hay graining, en los neumáticos traseros especialmente, así que a ver si podemos gestionar un poco mejor la carrera larga o tal vez cambiar la estrategia".

"El ritmo era lo suficientemente bueno como para luchar probablemente por estar entre los ocho primeros. Espero que el domingo podamos llegar a los puntos", concluyó.