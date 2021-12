La Fórmula 1 disputará una carrera histórica en el circuito de Yas Marina, porque Max Verstappen y Lewis Hamilton se juegan el título mundial de la temporada 2021 en la última cita. El Gran Premio de Abu Dhabi decidirá quién es el vencedor de este épico año, sin embargo, hay un factor que será clave, y no es otro que la estrategia y los neumáticos.

Los pilotos deberán completar 58 giros al modificado trazado emiratí y en la clasificación vimos una variedad estratégica entre los dos candidatos al campeonato, porque Verstappen logró la pole position y saldrá con la goma blanda, mientras que Hamilton partirá desde la segunda plaza con el medio.

Pirelli, el suministrador de compuestos oficial de la categoría, decidió viajar con la gama de C3, C4 y C5, la más blanda, por lo que es probable que la degradación sea más elevada y que incremente el número de paradas en boxes. Tras la celebración de los entrenamientos libres, la empresa italiana se quejo de los agresivos pianos de Abu Dhabi, explicando que era posible ver de nuevo pinchazos por el repetido paso de los coches por encima de los bordillos.

No obstante, Mario Isola tranquilizó a los equipos diciendo que lo que provocaría un posible reventón sería un exceso de tiempo continuado por el piano, algo que no sucederá en Yas Marina. Así pues, los conjuntos deberán encontrar el equilibrio perfecto para conseguir el mejor resultado posible y cerrar el mundial 2021, pero, ¿qué neumáticos usarán y cuáles serán las vueltas en las que harán la parada en boxes? Aquí lo descubrimos gracias a la información que proporciona cada fin de semana el fabricante de los compuestos

La mejor estrategia para la carrera de Abu Dhabi, ¿una parada en Yas Marina o dos? ¿Qué neumáticos son los mejores para el GP de Abu Dhabi de F1?

Max Verstappen partirá desde la primera posición gracias a una espectacular vuelta en la clasificación, superando por varias décimas el tiempo de Lewis Hamilton. El de Red Bull, sin embargo, afrontará de manera diferente la carrera, porque su mejor tiempo de Q2 lo hizo con el compuesto más blando (C5), mientras que el de Mercedes pasó el corte con el medio (C4).

El resto de pilotos, salvo Yuki Tsunoda y Valtteri Bottas, copiaron la estrategia del líder del mundial [Verstappen, al tener 9 victorias], y saldrán con las gomas rojas. El de AlphaTauri y el otro Mercedes tendrán que gestionar la cita con el medio, pero todo puede ocurrir con la degradación del renovado trazado de Yas Marina.

El circuito ha sufrido modificaciones para facilitar los adelantamientos, pero con la F2 se vio que no es tan sencillo como se esperaba, y la estrategia jugará un papel clave en la carrera. Se espera que los pilotos hagan una parada en Abu Dhabi, pero no se descarta que alguno intente dos detenciones, incluso que otro se arriesgue a hacer tres y no cuide sus gomas en ningún momento.

Pirelli ha estipulado que las presiones de los neumáticos delanteros serán de 23,0 psi, mientras que en las ruedas posteriores será de 21,0 psi. En cuanto al clima, se espera que la temperatura vaya cayendo según avanza la prueba, puesto que empezará con el atardecer y acabará con la luz artificial de los gigantescos focos que alumbrarán a un nuevo campeón o a un ocho veces vencedor.

En gráfico, las mejores estrategias de paradas para el GP de Abu Dhabi 2021 de F1

Número de paradas ¿Con qué neumático salir? ¿Cuándo parar? ¿Segunda parada? Una Medio (amarillo) Vuelta 24-29 (poner duros ) No Una Blando (rojo) Vuelta 19-23 (poner duros ) No Dos paradas Blando (rojo) Vuelta 16-19 (poner blandos ) Vuelta 32-25 (poner medios )

¿Con qué neumáticos sale cada piloto en la carrera del GP de Abu Dhabi 2021 de F1?

1º Max Verstappen - Neumáticos blandos (rojos)

2º Lewis Hamilton - Neumáticos medios (amarillos)

3º Lando Norris - Neumáticos blandos (rojos)

4º Sergio Pérez -Neumáticos blandos (rojos)

5º Carlos Sainz - Neumáticos blandos (rojos)

6º Valtteri Bottas - Neumáticos medios (amarillos)

7º Charles Leclerc - Neumáticos blandos (rojos)

8º Yuki Tsunoda -Neumáticos medios (rojos)

9º Esteban Ocon - Neumáticos blandos (rojos)

10º Daniel Ricciardo - Neumáticos blandos (rojos)

Los pilotos que no pudieron superar el corte y se quedaron en la Q1 y Q2, es decir, del 11º al 20º, podrán elegir el compuesto con el que saldrán en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. Los diez que pasaron a la Q3, se verán obligados a empezar con los neumáticos con los que hicieron su mejor vuelta en la segunda ronda de la clasificación, por lo que todos, excepto Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Yuki Tsunoda, que montarán el medio (amarillo), tendrán un juego de blandos (rojos) en la parrilla de salida en Yas Marina.

¿Cuántos neumáticos y de qué compuestos les queda a cada piloto para la carrera de Abu Dhabi?

Como es tradición, Pirelli anuncia en Twitter los juegos de neumáticos que le restan a cada uno de los pilotos para indicar con mayor facilidad a los aficionados las posibles estrategias que llevarán a cabo cada equipo. Estos son los que quedan para la carrera de Yas Marina.