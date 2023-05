El padre de Pérez asemeja su lucha con Verstappen al Senna-Prost

La Fórmula 1 se alimenta de rivalidades, y una de las más recordadas es la que se vivió con Ayrton Senna y Alain Prost cuando ambos compartían garaje en McLaren. El brasileño y el francés protagonizaron uno de los duelos más épicos de toda la historia, hasta el punto que incluso llegaron a chocar en Suzuka en el año 1989 para decantar el título en favor del galo.

Aunque en poco se podría parecer esa batalla con lo que actualmente vemos en el Gran Circo, el padre de uno de los pilotos con mayor importancia en la parrilla comparó esa batalla con la que tiene su hijo. Se trata de Antonio Pérez Garibay, el progenitor de Sergio Pérez, quien está tratando de vencer a Max Verstappen para llevarse su primera corona, por complicado que pueda ser.

El mexicano dio su punto de vista en la pelea entre su hijo y el neerlandés con una curiosa comparación: "Hay que recordar cuando McLaren tenía a Senna y a Prost. Esto es lo mismo, hoy lo estamos viviendo de nuevo, son dos tigres en la misma jaula, los dos piensan lo mismo, desayunan lo mismo, intentan quitarse la vuelta rápida el uno al otro".

"En la calificación quieren la pole position, quieren ser los más rápidos en los entrenamientos libres", explicó al medio deportivo Esto. "Así que él [Max Verstappen] tiene mucha ventaja, pero Checo [Pérez] ahora puede ir al ritmo de Max, creo que sólo hay unas milésimas entre ellos a favor de Max, pero en circuitos difíciles los veo muy parejos".

El diputado de 63 años y padre el piloto de Fórmula 1 es consciente de todo por lo que pasa Sergio Pérez, al que ve "diferente" por todo lo que hace en Red Bull: "Cada mañana sabe que está en un equipo que es primer lugar, y que el segundo lugar es el primer perdedor. Hoy veo a un Checo Pérez diferente, la forma en que habla, camina y mira es diferente".

"Lo noto como padre cuando le hablo y me dice 'no, no, no jefe, acuérdate que soy el número 1' y yo le digo 'no, no, no te confundas'", continuó Antonio Pérez. "Antes, terminar décimo era maravilloso, pero si Checo hubiera tenido esta oportunidad[en Red Bull] desde el principio como otros jóvenes pilotos, ya sería varias veces campeón del mundo, no tengo ninguna duda".

"Creo que todos vamos a ver a Checo Pérez en los próximos diez años y, desde luego, lo veo como campeón del mundo", concluyó su padre en referencia al duelo que mantiene con Max Verstappen en la escudería de Milton Keynes, en donde se repartes todas las victorias de la temporada 2023 de Fórmula 1 hasta el momento.

