Paddy Lowe vuelve a la F1 con Sauber a través de su patrocinio

El británico es el fundador y máximo responsable de la empresa de combustibles sintéticos neutros en carbono, entre vuyos primeros inversores se encuentra el campeón del mundo de 1996, Damon Hill. Sauber utiliza carburantes y lubricantes de Shell, pero es libre de vender el patrocinio a otras entidades del sector, por lo que llegaron a cerrar un acuerdo para tres grandes premios con el mítico Sunoco.

Zero estará presente en los monoplazas suizos durante el resto de eventos los próximos dos años, antes de que se conviertan en Audi en 2026. Por su parte, Paddy Lowe estuvo involucrado por última vez en la Fórmula 1 como director técnico de Williams, puesto que abandonó a principios de 2019.

"Estamos aquí principalmente solo para llevar el mensaje sobre la tecnología y el combustible sintético, y lo emocionante que es", dijo el inglés a Motorsport.com. "Así que, por supuesto, miramos a 2026, que será un año de traer combustibles 100% sostenibles, y esos pueden ser biocombustibles de segunda generación, o combustibles sintéticos. Así que estamos a favor de los sintéticos, es un elemento increíblemente emocionante para el futuro de la Fórmula 1, y del mundo en general".

Paddy Lowe cree que los combustibles sintéticos tendrán un papel importante a nivel mundial en el futuro: "Decir que, con el tiempo, el mundo entero funcionará con combustible sintético en lugar de fósil puede parecer increíble, pero es absolutamente cierto. Se trata de un problema al que quizá se le da demasiadas vueltas, aunque los combustibles sintéticos serán tan baratos o más que los fósiles".

"Eso está en perspectiva, porque es una solución tecnológica pura, fabricamos nuestros combustibles simplemente a partir de aire y agua, y energía renovable, de modo que no hay límite a la cantidad que se puede fabricar", continuó. "Puede que no sea durante mi vida, pero el mundo mirará atrás y dirá, '¿por qué no lo hicimos mucho antes?' Hay un gran ejemplo, en la Fórmula 1, cuando introdujimos motores de larga duración".

"Si recuerdas, un propulsor solía durar 300 kilómetros, si tenías suerte, un domingo, y ahora tienes tres o cuatro para todo el año, algo increíble, por lo que miras atrás y piensas, ¿por qué no introdujimos antes esa limitación?", se preguntaba Paddy Lowe. "Y eso ocurrirá con los combustibles fósiles frente a los sintéticos, así que estamos aquí para llevar ese mensaje, porque muy poca gente lo sabe".

"Y alinearlo con la Fórmula 1 es algo fantástico, porque compartimos la misma cultura, la de la innovación", reconoció el británico. "Hemos visto lo que la Fórmula 1 hizo por los [motores] híbridos, trayendo la tecnología de las baterías. Los coches eléctricos de batería que tenemos hoy no serían lo que son sin los avances en baterías que se hicieron hace doce o catorce años en la Fórmula 1, y lo mismo ocurrirá con los combustibles sintéticos".

Cuando se le preguntó sobre a quién envía Zero su mensaje a través del acuerdo con Sauber, respondió: "Vayas donde vayas, el mundo está poblado de gente real, todos los consumidores, tanto si solo compran combustibles como si dirigen empresas multinacionales, todos están dirigidos por personas reales, así que queremos que se entienda, porque en estos momentos es realmente pobre, y esta es la mejor plataforma del mundo para difundir nuestro mensaje".

Mientras que el acuerdo con Sauber es un ejercicio de marca, Paddy Lowe espera que Zero pueda participar en la Fórmula 1 como proveedor a partir de 2026, quizá en asociación con otra empresa: "No estamos trabajando con ningún socio de la Fórmula 1 en este momento en un combustible dedicado al campeonato. Los combustibles de Fórmula 1 están muy optimizados para el motor, así que estamos abiertos a embarcarnos en ese proceso, ya sea solos o en unión con otros".

"Además de los aspectos relacionados con la sostenibilidad y el calentamiento global, lo más interesante es que se trata de combustibles totalmente diseñados, cada molécula se fabrica desde cero", dijo. "Así que pueden imaginarse el potencial que tienen. Tenemos una química muy sofisticada, que nos permite un gran control para fabricar las moléculas que queremos exactamente".

