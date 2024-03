Los otros sancionados en la carrera de Australia F1 más allá de Alonso

Si bien la penalización más sonada del fin de semana fue para Fernando Alonso, ya que fue castigado con 20 segundos y perdió cuatro puntos por una acción que según los comisarios provocó el accidente de George Russell en las últimas vueltas de la carrera, hubo varias sanciones más que pasaron desapercibidas a lo largo del Gran Premio de Australia 2024.

El primero de los otros dos pilotos que fueron señalados con el dedo acusador de la FIA fue Pierre Gasly. El piloto de Alpine ya fue perdonado por los comisarios el sábado durante la clasificación por traspasar la línea que marca el carril de los pilotos que salen de boxes y que, salvo por circunstancias muy concretas, no pueden cruzar bajo ningún concepto.

Sin embargo, en la carrera y tras una de sus dos paradas en boxes, Gasly volvió a cruzar dicha línea de boxes y los comisarios le impusieron una sanción de cinco segundos, aunque tampoco cambió demasiado su resultado, ya que se mantuvo en la decimotercera posición, fuera de los puntos.

Curiosamente, la acción de la penalización a Gasly llamó mucho la atención porque, también durante la carrera, Lando Norris cometió la misma infracción pero no fue sancionado, quizás, debido a que no era reincidente y a que no había recibido una reprimenda por una acción idéntica el día anterior, como sí había sido el caso del piloto francés de Alpine.

El otro piloto que fue penalizado fue Valtteri Bottas, aunque ciertamente el castigo no fue para él, sino para su equipo. Los comisarios sancionaron a Suaber con una multa económica de 5.000 € por otro problema con una tuerca que salió de la pistola y rodó hacia el carril de boxes durante una de las paradas en boxes del finés.

Al igual que Gasly en el caso anterior, la estructura que pasará a ser Audi en 2026 es reincidente en este sentido, ya que ha tenido problemas similares durante sus paradas en boxes tanto en Bahrein como en Arabia Saudí y, aunque aseguraron haber tomado medidas al respecto para no perder tanto tiempo en boxes y evitar cualquier posible problema, acabó sucediendo de nuevo en Albert Park.

De esta forma, después de dos carreras bastante relajadas, los comisarios de la FIA tuvieron bastante trabajo en un Gran Premio de Australia que seguramente no dejó indiferente a nadie y que abre una nueva visión de la temporada tras el doblete de Ferrari y el abandono de Max Verstappen.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Mark Horsburgh / Motorsport Images

