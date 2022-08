Alpine anunció a Piastri como sustituto de Alonso en F1

Cargar el reproductor de audio

La salida de Fernando Alonso de Alpine hacia Aston Martin fue toda una sorpresa en el paddock de la Fórmula 1, y es que todo parecía indicar que el asturiano renovaría con la escudería francesa, pero en la mañana siguiente al Gran Premio de Hungría se confirmó el fichaje.

El hueco provocado por la marcha del bicampeón español lo iba a ocupar finalmente Oscar Piastri, el joven australiano que es el protegido de la academia de Enstone. Así pues, el último campeón de la Fórmula 2 habría estado presente en la parrilla de la máxima categoría a partir de la temporada 2023, como confirmó el conjunto galo en un comunicado.

"El equipo BWT Alpine F1 confirma al piloto reserva de 21 años, Oscar Piastri, como compañero de de Esteban Ocon a partir de 2023. En línea con los compromisos adquiridos por la escudería con el joven australiano, Oscar será ascendido a piloto titular y ocupará el asiento de Fernando Alonso a partir del próximo año", explicó Alpine.

"Oscar ha sido un valioso miembro de la familia Alpine durante los últimos cuatro años", continuó el equipo. "El de Melbourne se unió a la Academia Alpine tras su victoria en la Fórmula Renault Eurocup en 2019. Con el apoyo y la orientación de la Academia, Oscar pasó a ganar el Campeonato de Fórmula 3 en 2020, antes de lograr un título sin precedentes de forma consecutiva al vencer en la Fórmula 2 en 2021".

"De este modo, se convirtió en el tercer piloto en lograr campeonatos de pilotos consecutivos en la Fórmula 2 y la Fórmula 3, después de Charles Leclerc y George Russell", indicó la escudería de Enstone para defender su movimiento.

"Como parte de su formación en la F1, Oscar pasó a ser por primera vez a piloto reserva de Alpine al comienzo de la temporada 2022, y desde entonces se ha sometido, bajo la directriz del equipo y su apoyo financiero, a un programa de entrenamiento intensivo y completo de pruebas privadas en el A521 que ganó carreras, el coche de 2021, apoyo en carrera y sesiones de simulador para prepararlo para el siguiente gran paso en la F1", expresaron desde Alpine en el comunicado.

Por su parte, el director del equipo, Otmar Szafnauer, dijo: "Oscar es un talento brillante y poco común, nos sentimos orgullosos de haberle alimentado y ayudado a través de los difíciles caminos de las categorías inferiores".

"A través de nuestra colaboración durante los últimos cuatro años, le hemos visto desarrollarse y madurar hasta convertirse en un piloto capaz de dar el paso a la Fórmula 1", continuó el estadounidense. "Como nuestro piloto reserva, ha visto al equipo en la pista, en la fábrica y en las pruebas, donde ha mostrado la madurez, la promesa y la velocidad para asegurar su ascenso a nuestro segundo asiento, junto a Esteban".

"Juntos, creemos que el dúo nos dará la continuidad que necesitamos para lograr nuestro objetivo a largo plazo de luchar por las victorias y los campeonatos", expresó el máximo responsable de Alpine.

Curiosamente, el comunicado de Alpine en el que se anunciaba la llegada de Piastri no incluía ninguna palabra del propio australiano, lo que alimentó aún más las teorías de que el asunto podría no estar tan resuelto como parecía.

Szafnauer había explicado que el equipo no había llegado a un acuerdo inmediato con el piloto porque Piastri estaba explorando el mercado: "Oscar y su gente están considerando sus opciones, sean las que sean".

Cuando se le puso sobre la mesa el tema, el estadounidense dijo que, con los acuerdos contractuales que su equipo tenía con el australiano, no tenían dudas en que podría estar disponible: "Lo que sé es que tiene obligaciones con nosotros, y nosotros con él, algo que hemos cumplido durante todo el año".

"Lo obligatorio dura hasta el 2023, y posiblemente hasta el 2024, si se aceptan algunas cosas. Debíamos tenerlo como un piloto de reserva, para también ponerlo en el coche del año pasado durante una cantidad significativa de tiempo", continuó.

"Llevamos más de la mitad de ese programa de 5.000 kilómetros, que no es poco, en el monoplaza de la pasada temporada para tenerlo listo para competir el año que viene", dijo. "Por lo tanto, tenemos un contrato legal con él en el futuro para el 2023, y si se se lleva a cabo la opción, para el 2024. Así que no sé lo que ha hecho con McLaren, como he dicho, no estoy al tanto de eso".