Las órdenes de equipo cambian de bando: ¿ayudará Bottas a Hamilton?

Uno de los temas más recurrentes de la semana previa al Gran Premio de México 2021 de F1 fue el de las órdenes de equipo. Red Bull llegaba como claro favorito y a Checo Pérez le preguntaron por la posibilidad de que le pidieran dejar ganar a su compañero Verstappen, que se juega el mundial.

El mexicano admitió que sería una situación difícil, y hasta Christian Horner, director de Red Bull, tuvo que salir a explicar el asunto de las órdenes de equipo. Sin embargo, y tras liderar los de las bebidas energéticas la FP2 del viernes y la FP3 del sábado, en la clasificación las cosas cambiaron y Mercedes dio un golpe sobre la mesa.

Valtteri Bottas logró la pole position, con Lewis Hamilton justo detrás, y la duda pasó a ser si el finlandés facilitaría las cosas al británico, que llega a este domingo 12 puntos por detrás de Verstappen en el campeonato de pilotos.

Cuando se le preguntó al jefe de Mercedes, Toto Wolff, por esa posibilidad, admitió que no esperaban el resultado que se dio en la clasificación y que por tanto aún no se lo habían planteado.

"No, no lo hemos discutido porque pensábamos que no estábamos en condiciones de tener que plantearnos la posibilidad de hablar de ganar", comentó Wolff.

"Habría sido una posibilidad muy remota hablar de la victoria antes de la clasificación".

"Obviamente la situación es diferente ahora, y la vamos a analizar en mañana la mañana del domingo, como siempre hacemos en la reunión de estrategia para la carrera".

Mercedes ya sabe lo que es usar órdenes de equipo para ayudar a Hamilton a luchar por el título. Incluso lo hizo en el GP de Rusia 2018, cuando arrebataron la victoria a Bottas a pesar de que Hamilton sacaba 40 puntos a Vettel a falta de seis carreras.

Antes de darse la posibilidad de pensar en órdenes de equipo, el jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez le habían preguntado al finlandés si él dudaría en dejar pasar a su compañero, y fue tajante: "Si hay una oportunidad de una manera razonable de ayudar a Lewis en la pelea, obviamente como compañero de equipo suyo, lo haré".

Vettel se mostró contrario a esa táctica y dijo que si Pérez lograba estar delante de Verstappen, debería mantenerse ahí. Pero el alemán también admitió que hay situaciones en las que es la mejor opción para maximizar resultados.

En la misma línea opinó Wolff, que dijo que aunque era un tema complicado, había que tener en cuenta el contexto.

"Yo también soy un corredor, y creo que esa discusión es algo que siempre es decepcionante de alguna manera".

"Pero a veces las circunstancias te obligan. Lo abordaremos y lo discutiremos primero con Valtteri y Lewis, porque ambos están involucrados en esa conversación, y luego veremos si el escenario de la carrera realmente nos obliga a tomar tal decisión".

Así es la parrilla de salida para el GP de México 2021 de F1