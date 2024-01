La oportunidad de Albon en F1 tras una reunión con Helmut Marko

Después de ser tercero en la temporada 2018 de la Fórmula 2, el piloto anglotailandés se preparaba para estar presente en la Fórmula E, pero dejar de perder de vista el Gran Circo, puesto que siempre estaba la posibilidad de dar el salto a la Fórmula 1 si se diera la ocasión, como ya pasó con otros de sus compañeros.

Y aunque todo parecía estar en su contra, se abrió la puerta de la máxima categoría para empezar a competir en Toro Rosso. Sin embargo, Alexander Albon reveló que llamó a Helmut Marko ante de ingresar en el campeonato eléctrico: "Me hicieron una oferta en la Fórmula E y me pareció increíble, pero antes de firmar el contrato, llamé a Helmut Marko, el jefe del programa junior de Red Bull, para ver si tenían algún asiento de Fórmula 1 disponible".

"Me dijo, 'no, todos nuestros asientos están vendidos, no hay ninguna oportunidad ahora'. En ese momento me sentí decepcionado", dijo a High Performance. "No me limité a preguntar en Red Bull, miré todas las posibilidades, pero sabía que no había asientos disponibles, así que me dije, 'vale, vamos a la Fórmula E'. En mi cabeza ya estaba centrado en eso".

El joven piloto tenía un acuerdo con Nissan, pero poco después, el austriaco se arrepintió de sus palabras y contactó con él: "Firmé el contrato quizá tres o cuatro meses antes de la última carrera de la Fórmula 2, pero entonces Marko quiso hablar conmigo, le interesaban mis servicios en el simulador. Hablé con él en su oficina, yo estaba haciendo ese tipo de trabajo para Mercedes en ese momento, y él estaba interesado en cuánto me pagaban, le dije una gran cifra, y me respondió, 'vale, ¿puedo verlo?'".

Así que Alexander Albon tenía la impresión de que Helmut Marko estaba interesado en sus servicios de simulador y pensó que habían llegado a un acuerdo: "Sin embargo, cuando estaba a punto de salir por la puerta, me preguntó por mi contrato de Fórmula E y si podía deshacerme de él, y me aseguré de tener una cláusula de salida en ese contrato si recibía una oferta de Fórmula 1".

"Se lo dije y me dijo que me avisaría, y en 24 horas ya estaba todo hecho. Me llamó al día siguiente para decirme, 'vale, haremos el anuncio oficial en una hora', y yo ya era piloto de Fórmula 1", desveló el anglotailandés. "Sentía que no estaba preparado para ello. Los otros, George [Russell] y Lando [Norris] hicieron muchas pruebas en coches más antiguos, pero yo iba a mi primera temporada con literalmente cero kilómetros".

Tras eso, convenció con su pilotaje hasta el pinto en el que se ganó un hueco en Red Bull para acompañar a Max Verstappen como sustituto de Pierre Gasly durante una temporada y media, pero después se quedó sin asiento. Y lejos de rendirse, tras un año en blanco, pudo regresar al Gran Circo de la mano de Williams, con quien continúa pilotando.

