División de opiniones por el formato de la F1 para el futuro

La F1 condensó el fin de semana de carreras en Imola en solo dos días para aliviar la presión logística tras el Gran Premio de Portugal una semana antes.

También sirvió como prueba para un posible cambio de formato que se ha planteado para el futuro, reduciendo la cantidad de entrenamientos que se permiten a los equipos y limitando el tiempo total que se pasa en el circuito.

Los pilotos tuvieron una única sesión de entrenamientos de 90 minutos el sábado por la mañana antes de disputar la clasificación más tarde, lo que supone una reducción significativa de las cuatro horas de libres que tienen normalmente.

La reducción del tiempo en pista dividió la opinión en todo el paddock, con el director del equipo Racing Point, Otmar Szafnauer, diciendo que el formato "no era Fórmula 1".

"Creo que tiene que verse desde la perspectiva de un aficionado: ¿a los aficionados les gusta este tipo de formato?", reflexionó. "Pensé que me gustaría, pero es un poco extraño. Después de 23 años de tener el viernes, sábado y domingo, es un poco extraño y antinatural".

"Al llegar este fin de semana, estaba completamente abierto a ello, pensé que me iba a gustar. Pero ahora tengo esta sensación incómoda de que no está bien y no es la Fórmula 1".

Szafnauer cree que los equipos más grandes con mayores recursos mantendrían una ventaja limitando el rodaje en pista, aunque no puedan analizar los datos que normalmente se recogen los viernes.

"Si tienes mayores herramientas y técnicas de simulación en la fábrica, estar preparado para venir aquí ayuda con tan poco tiempo en pista y en las sesiones de clasificación", dijo Szafnauer. "Si esto es lo que va a pasar en el futuro, entonces empezaremos a instalar la infraestructura en la fábrica para poder optimizar, como algunos de los demás".

El jefe de rendimiento de Williams, Dave Robson, cree que no sería "demasiado difícil" para los equipos ajustarse a la reducción del tiempo en pista, ya que todos se enfrentarían a algo similar, pero dijo que los ingenieros querrían mantener tanto tiempo de pista como fuera posible.

"Es una de esas cosas que afecta a todos los equipos casi por igual, así que si eso es lo que el deporte quiere hacer, no creo que sea un gran problema", dijo Robson.

"Ya sabes cómo somos los ingenieros, no nos gusta el cambio. Creo que pronto aprenderíamos a adaptarnos y aun así sacaríamos el máximo provecho, así que es asumible si es lo que queremos hacer".

El jefe de equipo de McLaren, Andreas Seidl, acogió con agrado el desafío adicional del formato de dos días, pero cuestionó el impacto comercial de la reducción de la acción en pista.

"Nos gusta este formato de dos días, este formato compacto", dijo Seidl. "Nos gusta este reto adicional de tener que rendir al máximo dentro de estos 90 minutos del sábado por la mañana".

"Pero al final es una discusión dirigida por la Fórmula 1. Obviamente, depende mucho de los contratos que se firmen con los promotores, con las cadenas de televisión y demás".

"Si es algo que también podría ayudarnos a ahorrar costes de funcionamiento, y nos ayuda también a pasar menos tiempo fuera de casa, especialmente para nuestros mecánicos e ingenieros, será algo que apoyaremos".

Toto Wolff, jefe de Mercedes, se hizo eco de los pensamientos de Seidl, diciendo que aunque su equipo disfruta de tener que adaptarse con un límite de tiempo en pista, el formato puede no funcionar comercialmente para todos los circuitos.

"Me gusta mucho", dijo Wolff. "Es muy compacto; se necesita mucha adaptabilidad. Tienes que poner el coche en una buena posición desde el principio, no hay mucho tiempo para analizar los datos y comparar con el simulador durante la noche".

"No creo que funcione en todas las pistas. Creo que habrá grandes carreras, esperemos que con muchos espectadores de nuevo, en las que un evento de tres días tiene mucho sentido, pienso en Melbourne y la cantidad de gente que hay allí, y su historia, el contenido que podemos proporcionar alrededor de estas pistas".

"No creo que sea adecuado para todos, pero creo que para Imola, funciona muy bien".