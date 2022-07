"Con un coche ganador, Alonso sería campeón con 41 años; es increíble"

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso cumplirá 41 años a finales de este mes, y en esta temporada número 19 ya ha superado el récord de la carrera más larga en la cima del automovilismo. Lejos de los podios y las victorias con su actual equipo, la reputación del asturiano no ha bajado lo más mínimo, y las grandes figuras del paddock siguen refiriéndose a él como el genial piloto que nunca dejó de ser.

El último en piropearle ha sido Damon Hill, campeón del mundo de F1 en 1996 y actual comentarista experto en Sky Sports UK. Alonso acaba contrato este año, y aunque Alpine ya ha decidido renovarle, existía la opción de elegir apostar por el joven Oscar Piastri, que se espera que acabe en Williams.

Cuando Motorsport.com preguntó a Hill si el equipo francés debería elegir a Alonso o dar la oportunidad a Piastri, el británico se refirió a una pregunta anterior que le habíamos hecho sobre George Russell.

"Bueno, cuando me preguntasteis si George era carne de campeón del mundo, por supuesto, aún tienen que quitarse del medio varios pilotos para que lo sea. No veo a Lewis quitándose del medio todavía. Y Fernando es... es como, no sé, como una lapa. No te va a dejar, se está pegando duro a este deporte, y está cumpliendo, se está entreteniendo".

Hill tiene claro que, con las armas adecuadas, Alonso podría lograr un tercer mundial que se le ha resistido desde 2007, aunque no tiene claro que pueda tener un monoplaza ganador antes de retirarse: "Tiene probablemente todo lo que necesita... Pero quiero decir, si le das un coche para ganar el campeonato, creo que lo ganaría, incluso con 41 años. Pero... ¿dónde va a conseguir uno así?".

"Y si no consigue un coche ganador, hay un número limitado de años en los que puedes luchar hasta que deja de ser divertido".

Pese a llevar muchos años sin un monoplaza vencedor, Hill no ve a Alonso desanimarse: "No he visto que su entusiasmo disminuya en absoluto. Es increíble". Y entonces, Hill vuelve a lo que realmente se le preguntó: "¿Cuál era la pregunta? ¡Ah, era si se va a ir o se va a quedar! Bueno, lo sabremos pronto, ¿no?".

"Creo que la cuestión es que, teniendo disponible a Oscar Piastri, ¿echaríais a Fernando Alonso por alguien que no ha corrido nunca en F1? Yo no lo haría. De todos modos, lo veremos".

También contestó a una pregunta similar Karun Chandhok, otro comentarista de Sky Sports UK. En su caso, Motorsport.com quiso saber por quién se inclinaría él para 2023 si fuera Alpine.

"Creo que no puedes deshacerte de Fernando. Está rindiendo muy bien ahora mismo, ¿por qué ibas a hacerlo? Serías un idiota si te deshicieras de él", dijo el ex piloto.

"Quiero decir, mira las dos últimas carreras, los ha destrozado absolutamente, ¿no? Sí, vale, va a cumplir 41 años, pero es que tiene la energía de un joven de 21 años. Es muy, muy impresionante".

"Así que, por desgracia para Oscar, no veo la razón por la que Alpine querría deshacerse de Fernando ahora mismo. Sí, si eres el jefe del equipo Alpine, entre esos dos pilotos no sería Fernando el que estaría bajo presión", concluyó.

Con información adicional de Oleg Karpov

