Opinión

Fórmula 1 GP de México

George Russell, un silencio que hace más ruido que las palabras

Russell vivió su día más amargo en México mientras Antonelli se proclamaba campeón del mundo de F1. Sus lágrimas, su silencio ante la prensa y sus posteriores palabras reflejan el dolor de una temporada inesperada.

Beatrice Frangione

Publicado: 5 nov 2026, 12:01

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El pasado domingo, una vez terminada la carrera, la música sonaba a todo volumen en el garaje de Mercedes del Autódromo Hermanos Rodríguez. Una vez más, Ricchi e Poveri habían llenado de música un circuito, mientras que el Nessun dorma de Puccini, con su emotivo "¡Venceré!", parecía poner la banda sonora perfecta a un momento destinado a entrar en la historia del deporte italiano. Andrea Kimi Antonelli acababa de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1, devolviendo el título a Italia después de 73 años.

Sin embargo, entre la música, los abrazos y las celebraciones, había alguien que no conseguía compartir del todo aquella euforia. En medio de tanto ruido, George Russell no se sintió capaz de hablar aquel domingo después de la carrera. Para el británico, mientras Mercedes celebraba el triunfo de su joven compañero, se consumaba el desenlace más amargo de una temporada que había imaginado completamente diferente.

Una hazaña histórica contemplada por un hombre obligado a medir la distancia, de repente enorme, entre lo que había soñado y lo que realmente había sucedido. Un silencio, el del británico, que 24 horas después encontró finalmente sus propias palabras.

En cualquier caso, nada más terminar el Gran Premio, Russell felicitó a Kimi. Un gesto de deportividad, todavía más significativo por producirse en un momento tan doloroso. Después, abandonó el circuito sin comparecer ante los medios de comunicación. La FIA multó a Mercedes con 5.000 euros, pero reducir aquella decisión a una simple infracción sería quedarse con el detalle y perder de vista el conjunto. Las lágrimas en la parte trasera del garaje, el abrazo de Toto Wolff y aquella ausencia contaron la historia de su derrota mucho antes que cualquier declaración.

Al día siguiente, George decidió hablar en las redes sociales "con el corazón en la mano". Quizá el pasaje más revelador no sea aquel en el que admite que 2026 no estaba destinado a ser su año, sino la pregunta que se hace a sí mismo: "¿Momentos de confusión? A menudo". "Confusión" es una palabra poco habitual en el vocabulario público de los pilotos, acostumbrados a ofrecer respuestas contundentes incluso cuando la pista las contradice.

Mira:

Russell, en cambio, reconoce que en ocasiones ha perdido sus puntos de referencia. No necesita que nadie interprete por él lo que siente: es él mismo quien le pone nombre.

Para comprenderlo, hay que remontarse a Melbourne, cuando 2026 parecía haber elegido ya a su protagonista. Russell había ganado, Mercedes había interpretado de manera magistral el nuevo reglamento y el británico parecía encontrarse por fin en la posición que llevaba años esperando: un monoplaza capaz de luchar por el título, la experiencia necesaria para aprovecharlo y un equipo que ya conocía como su propia casa. "Esta temporada empezó exactamente como esperaba", escribió. Sin embargo, la historia acabó tomando otro rumbo.

Sus rivales, al menos en el escenario que imaginaba antes de empezar la temporada, estaban principalmente fuera de Brackley. Verstappen, por supuesto. Después, Ferrari y McLaren, con sus respectivos pilotos. Antonelli era aquel jovencísimo talento al que debía acompañar en su crecimiento, rapidísimo, pero que todavía tenía que demostrar su regularidad. No era descabellado pensarlo. Y, sin embargo...

Kimi empezó a ganar y después siguió haciéndolo, hasta convertir en algo normal lo que en realidad no tenía nada de normal. Nueve victorias en diecinueve Grandes Premios, mientras Russell, pese a conseguir tres triunfos, iba perdiendo terreno progresivamente. George sufrió averías importantes, pero también fines de semana complicados en términos de rendimiento.

En su mensaje lo reconoce sin buscar excusas: habla de mala suerte y de "actuaciones decepcionantes", de la primera temporada de su carrera con más días malos que buenos. Y confiesa lo difícil que ha sido levantarse una y otra vez, "semana tras semana". No es únicamente la frustración de quien pierde: es el desgaste de quien debe recuperar la confianza cada vez para volver a intentarlo.

México fue un resumen casi despiadado de todo ello. Russell era segundo en la parrilla, a nueve milésimas de la pole de Hamilton. Un problema en la entrega de energía le hizo perder numerosas posiciones en la salida; después llegaron el contacto con Hadjar, una penalización de diez segundos y el sexto puesto.

Mientras tanto, Kimi subía al podio y sentenciaba matemáticamente el Mundial. No todo fue culpa de George, del mismo modo que tampoco todo puede explicarse por la mala suerte. Wolff reconoció la responsabilidad del equipo y las dificultades para encontrar la ventana de funcionamiento adecuada del W17, especialmente después de las actualizaciones.

A día de hoy, además, la clasificación añade una herida más al veredicto. Detrás de Antonelli no está Russell, sino Verstappen. Después, Hamilton. George es solamente cuarto. El gran favorito antes de empezar la temporada se encuentra incluso fuera de las tres primeras posiciones, mientras que su compañero más joven ya ha conquistado aquello que él lleva persiguiendo durante toda su carrera. Y hay algo profundamente amargo en prepararse durante años para una cita con la historia y descubrir, cuando finalmente llega, que el destino tenía preparado un guion completamente diferente.

En El desierto de los tártaros, Dino Buzzati relata, a través de Giovanni Drogo, el paso del tiempo mientras espera la gran batalla, aquella que debería dar sentido a todos los sacrificios. Russell también ha mirado durante mucho tiempo hacia su propio horizonte, buscando la oportunidad de medirse con los mejores.

Cuando por fin la tuvo, descubrió que el desafío más difícil no estaba lejos, sino a escasos metros de su volante. La comparación termina ahí: George no está condenado al destino de Drogo, porque todavía tiene la posibilidad de escribir su propia continuación.

Echemos ahora un breve vistazo a 2027. Mercedes podrá garantizar la igualdad de oportunidades, pero no borrar lo que 2026 ha dejado en sus dos pilotos. Kimi empezará con la seguridad que aporta ser campeón del mundo; George contará con su experiencia, la confianza de Toto y, sobre todo, una necesidad que ningún contrato puede satisfacer: recuperar la convicción de que puede ser él quien lidere la lucha por el título mundial. En su mensaje público, promete darlo todo para recuperar el nivel de rendimiento que ha caracterizado buena parte de su carrera.

Sus felicitaciones a Kimi tienen tanto valor como su posterior silencio. En el primer gesto está el respeto por los méritos ajenos; en el segundo, el dolor de quien ha perseguido el mismo objetivo. Ambas cosas pueden convivir. Y las palabras que llegaron el lunes no borran aquel silencio: le dan un significado más preciso. George admitió el cansancio, la confusión y la decepción, sin restar mérito al éxito de su compañero.

Este momento puede convertirse en el punto de partida para volver a levantarse, dejando de preguntarse cómo deberían haber sucedido las cosas y empezando a decidir cómo reconstruirse. Al fin y al cabo, George todavía tiene tiempo y talento para cambiar el desenlace, siempre que consiga convivir con la verdad más difícil de su 2026: el primer rival al que debe vencer ya no está en el horizonte. Está justo a su lado.

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