Varios periodistas de diferentes países respondieron a la pregunta: ¿está a favor de las carreras al sprint como un evento temporal o de manera regular? ¿y por qué?

Entonces, sobre si están a favor o en contra de ese nuevo tipo de carrera en la Fórmula 1, aquí están sus respuestas:

A favor - Jose Carlos de Celis, Motorsport.com España

"Estoy a favor de las carreras al sprint de manera temporal, para probar si funciona y si es positivo de cara al futuro. La F1 debe reinventarse continuamente y buscar nuevos formatos que ayuden a mantener vivo el espectáculo. Con este formato, es más probable que la carrera principal del domingo no arranque con las posiciones habituales (debido a posibles accidentes en la carrera al sprint, averías o hechos similares).

Pero a su vez la F1 debe ser sincera consigo misma. Y, si no funciona, debe negarse a introducirlo de manera regular. Al fin y al cabo, las reglas de 2022 ya deberían ayudar a mejorar el espectáculo, se supone...".

A favor - Benjamin Vinel, Motorsport.com Francia

"Estoy más bien a favor de las carreras al sprint porque creo que aportan cierto espectáculo, como vemos en la Fórmula 2, por ejemplo. Por supuesto, no habrá parrilla invertida en la Fórmula 1, y es una pena, creo que una carrera de clasificación con la parrilla de salida en orden inverso al campeonato podría ser fascinante. Lo vimos en las W Series cuando Megan Gilkes, el farolillo rojo de la clasificación general, se impuso por tres milésimas de segundo por delante de la aspirante al título Alice Powell. Por supuesto, algunos dirían que las carreras al sprint van en contra del ADN de la F1, pero eso es solo un concepto vago, inexistente en la realidad; es el mismo tipo de argumento que se utilizó contra el Halo. Es cierto que la existencia de carreras al sprint plantearía un problema desde un punto de vista estadístico, por un lado para el recuento de victorias, por otro para el de las pole position, porque definiría el orden de salida del gran premio. Es muy difícil encontrar una solución en ese aspecto".

Ni a favor ni en contra - Guillaume Navarro, Motorsport.com Francia

"El formato de la carrera al sprint es algo un poco difícil de entender para los puristas que ven la F1 como una carrera de más de 300 km. Pero también hemos escuchado a muchos que lamentan que no haya carreras más igualadas y que te dejen sin aliento, con finales de photo finish como se ven en MotoGP. Con el formato actual, la diferencia de rendimiento entre los equipos hace que muchas veces solo en las carreras en las que interviene el Safety Car se igualan las cosas, o si hay bandera roja y salida en parado podemos ver sprints finales sin aliento y llevarnos varias sorpresas. La ventaja innegable de un grupo reducido es crear más espacio para la expresión de pilotaje, adelantamientos y batallas rueda a rueda y durante un gran premio, ​​lo que está en juego es real, con puntos en juego.

Sin embargo, la relativa ausencia de una recompensa matemática para los equipos al final de tales carreras al sprint no nos permite saber si realmente aprovecharían los recursos absolutos de rendimiento de sus unidades de potencia, por ejemplo. O si animarían a sus pilotos a correr riesgos que puedan poner en peligro la preparación general del fin de semana. Porque incluso si se ofrece una compensación económica por estas carreras, el daño en un coche puede llevar mucho tiempo y ser agotador para un equipo. En cualquier caso, podemos apostar a que las carreras al sprint pueden permitir que algunos pilotos que no tienen la oportunidad de desempeñar los papeles protagonistas tengan más foco, olvidándonos por unos momentos del lado artificial de la iniciativa".

Ni a favor ni en contra - Kevin Turner, Autosport.com

"La idea de las carreras al sprint vale la pena probarla, pero hasta que veamos cómo funciona, debería ser algo ocasional. A algunos les preocupa que las carreras al sprint puedan devaular el gran premio del domingo. Organizarlas de manera irregular, cada cierto tiempo, minimizaría el impacto y mantendría el valor de la novedad.

La F1 debería probar muchas cosas, siempre que las ideas estén bien pensadas y discutidas de antemano. Tener carreras al sprint los sábados es solo una idea que vale la pena probar, y es una buena idea dejar libre parte del programa para otras experiencias".

Ni a favor ni en contra - Jacobo Vega, Motorsport.com España

"En principio tengo que ver cómo funciona antes de tener una posición clara, el método heurístico de prueba y error. No me disgusta la idea si hace que la F1 sea más interesante de cara a los espectadores. El campeonato tiene un formato que apenas ha cambiado desde sus inicios, en lo que se refiere a la competición en sí: clasificación y carrera, aunque las sesiones clasificatorias sí que han experimentado cambios, algunos con más acierto que otros.

Decidir la parrilla del domingo en base a una carrera corta en lugar de una sesión clasificatoria puede ser interesante y nos puede traer más sorpresas de cara al gran premio, a la verdadera carrera del domingo ya que es más fácil que haya toques, accidentes o errores.

Quedando claro que sólo puede haber un ganador por cada gran premio y esperando a ver cómo solucionan el tema de si entonces, tendremos dos poleman o el que haga la pole en la clasificación no tendrá ningún lugar en la estadística, estoy deseando ver como resulta el experimento".

Un importante detalle que no gusta a muchos: Ganar la carrera sprint valdrá como una pole position

En contra - Basile Davoine, Motorsport.com Francia

"Es posible resistirte a ciertas ideas sin que te acusen de conservador. Es cierto que la idea de las carreras al sprint de clasificación trastorna los puntos de referencia y siembra dudas en la mente de quienes, como yo, ven la Fórmula 1 como un campeonato sagrado, con algunos elementos que no pueden ser cuestionados.

De hecho, es obvio que la disciplina debe evolucionar, dejar de tener miedo al cambio y probar cosas nuevas para mantenerse al día. Sin embargo, hacerlo mediante la introducción de carreras al sprint puede ser el camino equivocado y el método incorrecto. Con este nuevo formato de clasificación, la F1 quiere intentar modificar la jerarquía alterando sus propios códigos cuando es posible hacerlo de otra manera, por ejemplo técnicamente como se espera para 2022. Sobre todo, no estoy convencido de la contribución de esa nueva carrera el sábado por la tarde, ni de venir a modificar algo que funciona.

Sin embargo, es cierto que no se puede juzgar algo sin haberlo probado, y hacerlo en "sólo" tres grandes premios es sin duda una buena idea para llegar al fondo de la cuestión. ¿Convencerá? En mi opinión, siempre habrá un problema con las carreras al sprint, que es que relegarán a un segundo puesto uno de los ejercicios más puros del automovilismo: el de la vuelta rápida de la clasificación, la vuelta perfecta de la pole, con un monoplaza al límite y con un ataque frenético".

Un análisis para después: ¿Qué tienen de positivo y de negativo las carreras al sprint en la F1?

En contra - Christian Nimmervoll, Motorsport.com Alemania

"Me opongo a las carreras al sprint por dos razones.

1 - ¡No hay que tocar el ADN de la F1! Este deporte se ha vuelto tan importante y popular porque la gente lo ama tal como es. Demasiados cambios solo confunden a los aficionados y alejan al deporte de sus raíces, mientras que la mayoría de la gente está de acuerdo en que era mejor en los años 60, 70 y 80, cuando era más pura y simple. Al fin y al cabo, los deportes simples que no cambian son los más duraderos y exitosos durante un largo período de tiempo. Como el fútbol, ​​por ejemplo: 11 personas que intentan meter el balón en la portería. Las fórmulas más fáciles son las que tienen más éxito.

2 - Las carreras al sprint significarán que las estadísticas y los récords de pole position, que son una parte importante del legado y la tradición de la F1 (se escriben libros sobre eso y ayudan a que la gente se vuelva adicta a la F1), perderán todo su valor a largo plazo. La clasificación como tal, el piloto contra el reloj, es un elemento fascinante de la F1 que se perdería. Y es diferente de las carreras, lo que significa que las habilidades de un piloto deben ser más completas porque el sábado se trata de buscar vueltas rápidas (velocidad pura) y el domingo de batallas rueda a rueda (espíritu de carrera, inteligencia). Ayrton Senna no sería hoy el rey de la pole position si las clasificaciones hubieran sido con carreras al sprint.

Además de eso, también creo que el aumento de la emoción de un fin de semana de F1, que comienza con los entrenamientos del viernes, la clasificación el sábado y la carrera como evento principal el domingo, es un elemento importante para el ADN de la Fórmula 1. La gente está intentando ahora aumentar la importancia de los sábados para generar más dinero, lo cual es importante para la salud financiera del deporte y el retorno de la inversión de las partes interesadas, es cierto. Pero a la larga, demasiada codicia arruinará la Fórmula 1 tal cual la conocemos y se perderán tanto los intereses como los ingresos".

En contra - Oleg Karpov, Motorsport.com Rusia

"No soy un gran admirador de la idea, porque el concepto de carreras al sprint es algo demasiado radical para la F1. La mayor ventaja de la Fórmula 1, sobre otros campeonatos, es su propia historia, y la carrera de 300 km del domingo es uno de los mejores pilares de este deporte. Dejar que otros campeonatos experimenten con formatos está bien, pero la F1 tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Como aficionado también, no creo que sea un paso en la dirección correcta.

Creo que la F1 podría organizar algunas carreras que no sean de campeonato para probar nuevos formatos. Digamos que los equipos deberían competir con al menos un piloto diferente, ya que los cambios de piloto a mitad de temporada también aportan una buena trama. ¿Por qué no tener un fin de semana tan atípico como ese? Por ejemplo con Gasly en un Red Bull, Russell como compañero de equipo de Hamilton y un grupo de chicos de F2 al volante de coches de F1, ¡tendríamos un formato mejorado! Al fin y al cabo, una carrera de F1 no siempre tiene que ser parte del campeonato, como pasaba en la década de 1970. Estoy seguro de que esas experiencias atraerían mucha más atención y serían bien recibidas por los aficionados. Pero tener experiencias cuestionables dentro del campeonato en sí es un poco extraño, en mi opinión".

Y tú, ¿qué opinas? Síguenos en nuestras redes sociales y expresa tu opinión