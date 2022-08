Ricciardo es una opción para Alpine, pero no se descartan Albon y Gasly

Cargar el reproductor de audio

El mercado de pilotos de la temporada 2023 de Fórmula 1 se ha vuelto toda una locura después del repentino fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, y es que el ovetense dejó un hueco libre en Alpine que el equipo francés aún intenta cubrir.

En un principio sería Oscar Piastri, el joven de la academia de Enstone, pero horas después del comunicado oficial de la escudería en la que confirmaban su ascenso al Gran Circo, el piloto australiano desmintió haber firmado cualquier contrato.

A eso hay que sumarle el interés de McLaren por hacerse con la promesa que venció en la pasada campaña de Fórmula 2, y es que los de Woking disfrutan de algunos enlaces contractuales con Piastri.

Por el momento, las partes implicadas, los respectivos directivos y departamentos jurídicos están intentando llegar a un acuerdo que permita dejar contentos a todos, pero no se descarta que intervenga la Junta de Reconocimiento de Contratos de Ginebra, donde se archivan todos los contratos de los pilotos de Fórmula 1, o en última instancia, los tribunales civiles.

En el plano deportivo, lo que más interesa saber es cuáles serán las decisiones de Alpine y McLaren, aunque en realidad, en el caso de los británicos, parece que tienen atado al joven australiano.

Un piloto como Piastri, que aún no ha debutado en la Fórmula 1, se ha negado a pilotar para la escudería de Enstone cuando ya lo tenían confirmado, por lo que resultaría muy extraño, casi imposible, que no estuviera presente en la parrilla de 2023, y todo apunta a que será en McLaren como compañero de Lando Norris. En caso de no ser así, el mayor perjudicado sería un viejo conocido del paddock, Mark Webber, que dirige la trayectoria de su compatriota después de que se le confiara el cargo de manager, y su crédito como entidad negociadora acabaría antes incluso de empezar en la Fórmula 1.

El tiempo dirá si esa ha sido la mejor decisión, dejar pasar el tren de Alpine, pero la impresión es que los galos no han trabajado como deberían para retener al piloto de su academia, algo similar a lo que ocurrió con Guanyu Zhou el pasado curso, ya que el chino se marchó rumbo a Alfa Romeo.

La pregunta es quién acompañará a Esteban Ocon al otro lado del garaje, y aunque todo ha pillado por sorpresa a Alpine, las posibilidades que existen en el mercado de pilotos no son para nada despreciables. La primera opción, que parece la más lógica, es la de Daniel Ricciardo, quien aún tiene contrato en vigor con McLaren hasta finales de 2023, pero la realidad es muy diferente, puesto que ambos están conversando para darlo por concluido antes de tiempo.

Los de Woking estarían obligados a indemnizar al australiano, pero si Ricciardo encuentra una alternativa, deberá negociar su salida, además de ver las condiciones que le ofrecerían en Alpine, con quienes ya estuvo en 2019 y 2020, y su bajo nivel de forma provocaría que tuviera que ceder bastante.

Sin embargo, hay otras dos opciones que también implican negociaciones con otras escuderías, ya que ambos pilotos tienen contratos. Se trata de Alex Albon y Pierre Gasly, de Williams y AlphaTauri respectivamente, y aunque ningún conjunto tenga motivos para deshacerse de su mejor piloto, una jugosa oferta podría abrir otros escenarios.

En cualquier caso, será algo que no saldrá barato para Alpine, y desde luego que no gustará a las altas esferas, ya que han pasado de tener casi asegurado a uno de los mejores de la parrilla, Fernando Alonso, y a un posible sustituto de garantías, Oscar Piastri, a no tener a nadie para el segundo asiento.

En este tema, además, surge la capacidad negociadora de los pilotos y su carácter más allá de los trazados, pero si Oscar Piastri rinde al nivel esperado en McLaren será una victoria para los británicos a coste cero, mientras que sus rivales de Alpine verían cómo los traicionaron y cómo han debido gastar muchos millones en un sustituto.

Resulta difícil imaginar lo que está sucediendo en las oficinas del equipo francés para conocer qué piloto estará a los mandos de su coche en 2023, pero los favoritos son Daniel Ricciardo, con quien no habría muchos problemas si sale de McLaren al no tener segundas opciones, y Alex Albon y Pierre Gasly, quienes están renovados con sus respectivas escuderías, pero que estarían dispuestos a negociar.