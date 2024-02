Las pocas opciones de Mick Schumacher de volver a F1 pasan por Le Mans

El piloto alemán no ocultó que prefiere seguir en la Fórmula 1 a estar en el WEC, pero si la puerta se vuelve abrir, no la desaprovecharía. Sin embargo, ahora es poco probable, puesto que no parece haber ningún equipo interesado en sus servicios para la temporada 2025.

Según la información de la web asociada a Motorsport.com, Motorsport-Total.com, ni siquiera es el caso de sus actuales conjuntos en cualquiera de los campeonatos, ni Mercedes ni Alpine. En la escudería de Brackley, volverá a llevar a cabo las funciones en el simulador y, por tanto, lo que haga será importante para Lewis Hamilton y George Russell.

Es poco probable que haga muchas pruebas fuera de la fábrica. Lógicamente, se da prioridad a los dos titulares en los test oficiales, y Mick Schumacher ya no entra dentro de los pilotos que se pueden seleccionar para aquellos eventos destinados a los jóvenes que no hayan estado en más de dos grandes premios.

Los de Enstone se hicieron con los servicios del germano para el año completo del mundial de resistencia, lo que incluye la cita de las 24 Horas de Le Mans, y compartirá coche con Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxivière, pero según los expertos, no son favoritos a tocar la gloria en el circuito de La Sarthe. Aunque, en general, la marca francesa podría tener opciones si todo se equilibra algo más con el BoP [Balance of Performance].

Ganar las 24 Horas de Le Mans es el objetivo de Mick Schumacher en 2024

El propio piloto tiene claro que la victoria en las 24 Horas de Le Mans es lo más deseado del año, como aseguró a la Fórmula 1: "Ese es el objetivo declarado de los equipos, y también es el nuestro. Espero estar en una buena posición, son 24 horas, y pueden pasar muchas cosas en 24 horas".

Mientras, las especulaciones ya son algo habitual en la trayectoria de Mick Schumacher, y si ganase esa mítica carrera, con el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, en Mercedes podrían pensar en que fuera su sucesor, aunque tampoco se podría descartar que los de Brackley llamaran a uno de sus antiguos pupilos, Esteban Ocon, y que se le abriese al teutón un hueco en Enstone.

La realidad dice que Alpine no dejará a Mick Schumacher probar en F1

Sin embargo, tal y como están las cosas, Alpine ni siquiera se plantea una prueba para el alemán, como indicó el director del conjunto, Bruno Famin: "No podemos. Tenemos a un piloto sustituto en Jack Doohan. Mick [Schumacher] es piloto reserva de Mercedes, y el contrato que tenemos con él se refiere exclusivamente a las carreras de resistencia".

Tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly todavía no tienen firmado un contrato para la temporada 2025, pero el responsable de los franceses no siente presión si se habla del germano como una opción: "No tenemos ninguna presión por el lado de los pilotos, Mick ya es piloto de Alpine en el WEC, pero ahora estamos muy contentos con Esteban [Ocon] y Pierre [Gasly]".

Y al hablar del galo, es amigo de Mick Schumacher desde hace varios años, y espera verle triunfar: "Espero que Mick gane las 24 Horas de Le Mans este año, sería fantástico para él, y espero verle pronto de vuelta en la Fórmula 1. Es una persona muy simple de mente, y lo digo en sentido positivo, vemos muchas cosas de la misma manera, somos muy parecidos, y es la persona más simpática que conozco, podría llamarle a mitad de la noche, a cien kilómetros de distancia, que se subiría al coche y me ayudaría, algo raro, pero Mick es así".

Ambos se conocían desde hace bastante tiempo, pero la amistad surgió "hace tres años, cuando Mick llegó a la Fórmula 1", y ahora, Esteban Ocon conoce tan bien al alemán que se da cuenta de por qué la única opción para su vida, en última instancia, era convertirse en piloto de carreras, como su padre, Michael Schumacher: "Mick me escribe casi todos los días, deberíamos derrapar un poco o subir el coche a un puerto de montaña. Eso es lo que nos une, le encanta lo que hace, y eso es maravilloso, porque a mí también me encanta, hay gente a la que le apasionan las carreras, pero no tanto los coches, y Mick y yo compartimos eso que no todo el mundo tiene".

Sin embargo, todavía está en el aire si volverán a verse las caras en los circuitos de Fórmula 1, y no solo en los puertos de montaña. Mick Schumacher no es un candidato entre los mejores equipos, puesto que ya tienen cerradas sus alineaciones, pero en Alpine no están dispuestos a dejar escapar al germano.

Eso podría hacer pensar que es uno de los que están en la parte alta de la lista si se da el caso, pero no es el primero, y en Williams mostraron interés hace un año, algo que no se mantuvo. En el Visa CashApp RB tampoco hay posibilidades, puesto que Helmut Marko no estaría por la labor de fichar a alguien fuera de la casa Red Bull, con un descartado regreso a Haas por razones obvias.

Eso dejaría a Sauber, que se convertirá en Audi a partir de 2026, como el único lugar para Mick Schumacher, incluso el anterior director del grupo, Herbert Diess, quería un piloto germano, pero ya no está, y se rumorea que el actual responsable, Andreas Seidl, está hablando con otros, como Carlos Sainz.

Por lo tanto, aunque la Silly Season se ponga en marcha como resultado del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que fue una sorpresa para todos en el paddock, muchas cosas podrían cambiar de aquí a 2025. Tal y como están las cosas, la vuelta del hijo del heptacampeón a la Fórmula 1 no está entre algo que podría suceder, pero si vence en las 24 Horas de Le Mans como ya hizo su compatriota, Nico Hulkenberg, algunos podrían mirarlo de otra forma.

