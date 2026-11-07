Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Oficial: la Fórmula 1 seguirá corriendo en Brasil hasta 2035

Los responsables de la Fórmula 1, la ciudad de Sao Paulo y los promotores de Interlagos han alcanzado un nuevo acuerdo para mantener el Gran Premio de Brasil en el calendario hasta 2035.

Filip Cleeren

Publicado: 7 nov 2026, 14:40

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, permanecerá en el calendario de la Fórmula 1 hasta, como mínimo, 2035, después de que las partes implicadas hayan acordado una ampliación de cinco años de su contrato.

Denominada oficialmente Gran Premio de Sao Paulo para reflejar la aportación económica del Ayuntamiento de la ciudad, la carrera brasileña firmó su última renovación contractual en vísperas de la edición de 2023, cuando alcanzó un acuerdo de cinco años que garantizaba su continuidad hasta 2030.

Sin embargo, ante la intención de los responsables de la F1 de asegurar a largo plazo la presencia de sus carreras en mercados estratégicos, Brasil se ha convertido en el siguiente Gran Premio en recibir este tratamiento, mientras sus organizadores se comprometen a seguir modernizando unas instalaciones que ya acusan el paso de los años. Este acuerdo a largo plazo proporciona a las autoridades la estabilidad necesaria para amortizar dichas inversiones.

El campeonato regresó al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en 1990, cuando la carrera dejó de disputarse en Río de Janeiro.

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