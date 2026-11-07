Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Oficial: la Fórmula 1 seguirá corriendo en Brasil hasta 2035
Los responsables de la Fórmula 1, la ciudad de Sao Paulo y los promotores de Interlagos han alcanzado un nuevo acuerdo para mantener el Gran Premio de Brasil en el calendario hasta 2035.
Filip Cleeren
Publicado: 7 nov 2026, 14:40
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El Gran Premio de Sao Paulo, en Brasil, permanecerá en el calendario de la Fórmula 1 hasta, como mínimo, 2035, después de que las partes implicadas hayan acordado una ampliación de cinco años de su contrato.
Denominada oficialmente Gran Premio de Sao Paulo para reflejar la aportación económica del Ayuntamiento de la ciudad, la carrera brasileña firmó su última renovación contractual en vísperas de la edición de 2023, cuando alcanzó un acuerdo de cinco años que garantizaba su continuidad hasta 2030.
Sin embargo, ante la intención de los responsables de la F1 de asegurar a largo plazo la presencia de sus carreras en mercados estratégicos, Brasil se ha convertido en el siguiente Gran Premio en recibir este tratamiento, mientras sus organizadores se comprometen a seguir modernizando unas instalaciones que ya acusan el paso de los años. Este acuerdo a largo plazo proporciona a las autoridades la estabilidad necesaria para amortizar dichas inversiones.
El campeonato regresó al Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en 1990, cuando la carrera dejó de disputarse en Río de Janeiro.
Habrá más información próximamente...
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Nuevo problema para Verstappen: Red Bull cambia su motor y sancionará en Brasil
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Filip Cleeren
"Mi preparación para 2027 empieza ahora", dice el campeón Antonelli
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
4 h
"Mi preparación para 2027 empieza ahora", dice el campeón Antonelli
Herta consigue la superlicencia de F1 y amenaza el futuro de Bottas en Cadillac
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
16 h
Herta consigue la superlicencia de F1 y amenaza el futuro de Bottas en Cadillac
Un Russell "agotado" tendrá una penalización en la parrilla del GP de Sao Paulo de F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
21 h
Un Russell "agotado" tendrá una penalización en la parrilla del GP de Sao Paulo de F1
Últimas noticias
Oficial: la Fórmula 1 seguirá corriendo en Brasil hasta 2035
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
6 min
Oficial: la Fórmula 1 seguirá corriendo en Brasil hasta 2035
Moto3 en Qatar - Quiles sigue brillando con una pole imbatible en su estreno en Losail
Moto3
MOT3 Moto3 11 min
Moto3 en Qatar - Quiles sigue brillando con una pole imbatible en su estreno en Losail
Nuevo problema para Verstappen: Red Bull cambia su motor y sancionará en Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
37 min
Nuevo problema para Verstappen: Red Bull cambia su motor y sancionará en Brasil
La preocupación de Aston Martin por Qatar y Abu Dhabi: "Las familias preguntan"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
55 min
La preocupación de Aston Martin por Qatar y Abu Dhabi: "Las familias preguntan"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse