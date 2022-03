La F1 y FIA aseguran que correrán en Yeda pese al ataque terrorista

Cargar el reproductor de audio

La celebración del Gran Premio de Arabia Saudí 2022 de Fórmula 1 comenzó a correr peligro después de que un misil impactara contra una de las infraestructuras de la compañía petrolera local Aramco.

Los primeros minutos fueron todo un caos, ya que apenas se conocía lo que había sucedido a escasos 16 kilómetros del circuito donde se estaba disputando la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Circo en Yeda, pero las autoridades saudíes indicaron que una organización radical hautí fue la protagonista del ataque terrorista.

Por este motivo, la F1 celebró una reunión de urgencia para discutir sobre lo que sucedería con el evento en tierras árabes, pero todo acabó con el retraso de 15 minutos de la segunda sesión de libres ante la incredulidad de muchos. Los pilotos volvieron a la pista para rodar con sus monoplazas a más de 300 km/h rozando los muros, aunque la categoría informó que realizarían otro encuentro a las 22:00 hora local (20:00 hora peninsular española) para llegar a una decisión sobre la disputa del gran premio.

Tras un debate con los jefes de equipo y los organizadores, la F1 decidió seguir adelante con la celebración del evento en Arabia Saudí, por lo que los coches regresarán al asfalto para los últimos entrenamientos y la clasificación del sábado.

Así lo confirmó el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, que explicó que el fin de semana transcurriría con total normalidad pese a los ataques a escasos kilómetros de la pista urbana de Yeda.

"Hemos recibido garantías totales de que, para el país, la seguridad es lo primero, no importa la situación, la seguridad tiene que estar garantizada", comentó el italiano. "Ellos [los funcionarios locales] están aquí con sus familias, en la pista, así que tienen en marcha todos los sistemas para proteger esta zona, la ciudad y los lugares a los que vamos".

"Así que nos sentimos seguros y tenemos que confiar en las autoridades locales. Por lo tanto, por supuesto que seguiremos adelante con el evento", dijo Domenicali.

El presidente de la FIA, Ben Sulayem, por su parte, añadió que los riesgos de que el evento fuera atacado por los hautís eran mínimos porque no tenían como objetivo a los civiles: "Hemos mantenido reuniones con el jefe de seguridad, con los directores de los equipos y con los pilotos".

"¿Y a quién tienen como objetivo? Están apuntando a la infraestructura, no a los civiles y a la pista", reveló el máximo responsable del automovilismo mundial. "Por supuesto, hemos comprobado los hechos y nos han asegurado que este es un lugar seguro, que todo el será seguro y que seguiremos corriendo".

"Seguro que todas sus familias están aquí. Solo miramos hacia delante, pero con la seguridad de que no va a pasar nada", afirmó Sulayem.

Algunos de los máximos responsables de las escuderías de la parrilla se manifestaron tras la reunión, como Christian Horner, de Red Bull, que indicó que la F1 debía seguir celebrando la prueba como muestra de unidad.

"Creo que el deporte tiene que permanecer unido, cualquier acto de terrorismo no puede ser perdonado, y no podemos ser intimidados por una situación como esa, no es aceptable", expresó. "Stefano [Domenicali] y el presidente se están ocupando de ello, y los organizadores nos han dado todas las garantías, vamos a correr".

Otro de los que habló fue el jefe de Mercedes, Toto Wolff: "Ha sido una buena reunión, los pilotos van a hablar ahora en el encuentro con los dirigentes de las escuderías y nos han asegurado que estamos protegidos aquí. Este es probablemente el lugar más seguro en el que se puede estar en Arabia Saudí en este momento, por eso estamos corriendo".