Oficial: Zhou será piloto de Alfa Romeo para la temporada 2022 de F1

Guan Yu Zhou, el aspirante al título de la F2 ha estado en todas las quinielas para el asiento de Alfa Romeo desde hace varios meses, ayudado por el apoyo comercial que le acompaña.

El piloto de 22 años reemplazará a Antonio Giovinazzi, que ha sido desalojado de su puesto tras tres temporadas en el equipo.

El equipo de Hinwil recibió la luz verde para poder contratar libremente a sus pilotos cuando renovó el patrocinio con Alfa Romeo en el mes de julio aunque previamente el acuerdo le obligaba a montar a un piloto de la Ferrari Driver Academy.

Zhou romperá su vínculo con Alpine tras haber formado parte de su programa junior, inicialmente como Renault, desde 2019.

El piloto chino realizó un extenso programa de pruebas privadas con monoplazas antiguos del equipo de Enstone y también completó una sesión libre en el Gran Premio de Austria a principios de esta temporada.

Zhou debutará con Alfa Romeo en el tes de Abu Dhabi en diciembre. Realizará el “rookie day” con los actuales coches de la parrilla y también estará al volante en uno de los dos días previstos para probar los neumáticos de 18 pulgadas de Pirelli, mientras que Bottas haría el otro si Mercedes se lo permite.

“Ha sido una decisión importante para la compañía y para el futuro de la misma” comentó Frederic Vasseur, Team, Principal de Alfa Romeo, a Motorsport.com.

“Hay un gran cambio de reglamento en 2022. Hemos evaluado todas las opciones que teníamos encima de la mesa. Lo de Valtteri fue algo obvio y para competir junto a él teníamos diferentes opciones y por muchas razones, Zhou ha sido la primera opción.

“No es nunca por una sola cosa. El rendimiento no se basa en un solo pilar, es siempre una combinación de velocidad, colaboración con el equipo, colaboración con el compañero, el aspecto financiero… así que para el desarrollo de la compañía creo que es un buen paso adelante.

Vasseur dejó claro, también, que Zhou había terminado su relación con Alpine. “No está gestionado de ninguna manera por Alpine, y ya no tiene contrato con ellos” aclaró, “era algo importante para mí, porque necesito estar liberado y trabajar para el futuro. No tendría ningún sentido un proyecto de un año sabiendo que no habría opciones en 2023”.

Zhou actualmente compite en F2 y está en la segunda posición del campeonato, con 36 puntos de desventaja con respecto a otro d los protegidos de Alpine, Oscar Piastri, con dos finde de semana todavía para que termine el campeonato: Arabia Saudí y Abu Dhabi.

“Desde joven he soñado con llegar a lo más alto posible en un deporte que me apasiona y ahora ese sueño se hace realidad” comentó Zhou en un comunicado oficial de su nuevo equipo.

“Es un privilegio comenzar mi carrera en la F1 en un equipo icónico, un equipo que ha dado la oportunidad a muchos jóvenes talentos en la F1 en el pasado.

“Ahora que el sueño se ha hecho realidad, me siento preparado para el inmenso reto de la F1, la cúspide de mi deporte junto a un demostrado talento de clase mundial como es Valtteri Bottas.

“El próximo año el objetivo será aprender lo máximo posible y lo más rápido posible. Ser el primer piloto chino en la F1 es un gran avance para la historia del automovilismo en China. Sé que hay puestas muchas esperanzas en mi, como siempre, y tomaré esto como una motivación para ser mejor y conseguir mejores metas.

El anuncio de Zhou llega sólo unas semanas después de la F1 anunciase que China volverá al calendario en 2023, tras estar ausente durante 3 temporadas por la pandemia del COVID-19, habiendo ampliado el acuerdo hasta 2025.

Su llegada a la parrilla será bienvenida por todo el paddock ya que ayudará a mejorar el perfil del campeonato en China y abrirá nuevas oportunidades comerciales.

“Son noticias fantásticas para la F1 y los millones de apasionados de este deporte en China, que ahora tendrán un héroe local al que alentar durante todo el año” dijo Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, “es otro gran ejemplo de la pirámide de la F2 promocionando a sus jóvenes talentos al más alto nivel en el automovilismo.

“Zhou es un piloto con un talento increíble y será una fantástica adición a la impresionante parrilla que ya tenemos y podrá entretener y emocionar a los aficionados chinos en 2022” dijo el dirigente italiano del campeonato.

Vasseur espera también poder retener a Giovinazzi, aunque no hay nada cerrado, mientras que el actual piloto reserva, Robert Kubica, también podría permanecer en el equipo.

“Me gustaría poder retener a Antonio cerca de la familia, o siendo parte del grupo, porque ha completado tres buenas temporadas” dijo Vasseur, “me gusta y tenemos una buena relación personal. Me gustaría que siguiera con nosotros.

“En el caso de Robert [Kubica], probablemente seguirá, pero no sé sí va a hacer otro programa paralelo y entonces tendremos que construir algo alrededor de eso”.

Vasseur también comentó la situación de Callum Illot, otro de los pilotos que ha trabajado este año con el equipo y que también guarda lazos con Ferrari a través de su academia de jóvenes talentos. “Se irá a EEUU” desveló, “es un bonito reto para él, porque quiere correr y le entiendo perfectamente. Es un buen chico y tenemos buena relación”.