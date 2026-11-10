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Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"
El francés, que fue apartado por Haas F1 en México, vuelve a pronunciarse en sus redes sociales. Sus palabras dejan poco margen para interpretaciones: quiere volver a correr en breve.
Giacomo Rauli
Publicado: 10 nov 2026, 19:27
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Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Una semana y media después de haber sido apartado del equipo Haas, Esteban Ocon ha vuelto a hacerse oír. O mejor dicho, ha dado una señal publicando unas pocas frases, pero significativas.
El piloto francés, que fue apartado de su escudería en pleno Gran Premio de Ciudad de México, ha publicado un mensaje en sus perfiles de redes sociales. Lo ha hecho para dar las gracias a quienes —aficionados y profesionales del mundo del motor— le han hecho sentir su apoyo en estos días, sin duda complicados para él, pero también para recordar a todos que no quiere rendirse.
"Hola a todos. Quería daros las gracias de todo corazón por todos los mensajes que he recibido. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí", se lee al principio de la publicación.
"A los aficionados, a mis compañeros y a mis antiguos compañeros que me han dedicado parte de su tiempo, les estoy realmente agradecido".
Tras los agradecimientos, Ocon dedicó unas líneas a recordar que no quiere abandonar el mundo del automovilismo. La pasión por el deporte en el que siempre ha competido sigue intacta y, de hecho, quizá sea aún más fuerte tras lo ocurrido en México.
"Mi amor por este deporte sigue siendo más fuerte que nunca, y estoy agradecido de compartir esta pasión con muchos de vosotros. Gracias por vuestra amabilidad y vuestro apoyo. Esteban".
En definitiva, esto podría indicar su intención de encontrar pronto un puesto de cara a la próxima temporada. Aunque, como ya sabemos, no parece que haya puestos vacantes, al menos en la Fórmula 1.
El Gran Circo parece seguir interesando al piloto francés, que podría ocupar el puesto de tercer piloto en algún proyecto, con la esperanza de volver a competir en 2028. Lo que sí es seguro es que no volverá a correr como piloto titular con Haas. La relación con los americanos se había deteriorado hacía tiempo y, ya desde hacía unas semanas, los de Ayao Komatsu dejaron claro que, al final de 2026, sus caminos se separarían.
Luego, la situación empeoró notablemente en México, hasta el punto de desembocar en su destitución inmediata y su sustitución temporal por Ryo Hirakawa. El japonés, gracias también a un golpe de suerte, logró sumar puntos de inmediato, cediendo posteriormente el asiento del VF-26 a Rafael Camara.
El brasileño debutó en su carrera de casa el pasado fin de semana, terminando el gran premio en las últimas posiciones. Pero el resultado tiene una importancia marginal: lo que consiga aprender en las últimas carreras de este curso le será útil para el próximo, cuando seguirá siendo piloto titular en Haas para completar su primera temporada en la F1.
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