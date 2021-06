Ocon cree que las mejoras de Alpine F1 le han perjudicado

El francés había comenzado la campaña de 2021 con fuerza, con una racha de Q3 en Imola, Portugal y España, logrando el quinto puesto en esta última.

Sin embargo, no pudo pasar de la Q2 en Mónaco, Bakú y Francia, y en Estiria este fin de semana tuvo su peor actuación en clasificación de la temporada hasta ahora, ya que se quedó fuera en la Q1 y salió 17º en la parrilla.

Ocon dijo que no había una explicación clara de por qué las cosas parecían haber ido cuesta abajo en las últimas carreras, especialmente cuando su compañero de equipo, Fernando Alonso, ha disfrutado de una mejora de rendimiento.

"Seguro que no estamos contentos con donde estamos", dijo Ocon. "No es mi objetivo ni el del equipo estar fuera de la Q1. Estamos claramente disgustado con ello, así que estamos estudiando los detalles para entender por qué es así".

"Obviamente, los márgenes son bastante pequeños aquí, pero nos faltó ritmo desde la FP3. Desde la FP3 hasta la clasificación, no estuvimos donde queríamos estar".

"Seguro que han cambiado algunas cosas en el coche en estos momentos. No sé si esa es la razón, pero estamos investigando ahora lo que puede ser".

"Vemos algunas áreas en los datos en las que nos faltó rendimiento en comparación con Fernando. Ya veremos, ya veremos lo que sale de esto. Pero seguro que tenemos que juntarnos y volver con un rendimiento más fuerte, porque no estamos contentos con donde estamos ahora".

El director deportivo de Alpine, Alan Permane, cree que el déficit de Ocon puede explicarse por pequeños detalles, y quizás parezca peor de lo que realmente es en Austria porque la pista es muy corta.

"Es complicado porque aquí se pierde una o dos décimas y en una pista tan corta como esta, con eso estás fuera", explicó. "Creo que fue dos décimas más lento [que Alonso] en la Q1, y esa es la diferencia entre el 11º y el 17º. Así que no es mucho".

"Está sufriendo un poco con el equilibrio de alta a baja velocidad. Simplemente está ajustando el coche. Un poco de subviraje a alta velocidad y luego si tratas de corregir eso, compensas la baja velocidad. No creo que haya nada siniestro, nada loco, ni grandes problemas ni nada por el estilo".

"Es una cosa aburrida de decir, pero simplemente será un trabajo duro para él y saldrá adelante. No quiero decir que será un trabajo duro para él lograrlo. Me refiero a que él y sus chicos tienen que trabajar duro y encontrarán una solución, la implementarán y volverá a estar donde estaba".

"No ha olvidado de repente cómo conducir en absoluto. Por supuesto que es frustrante para él. Me doy cuenta de ello. Y se ha perdido la Q2 y la Q3 en las dos últimas carreras. Pero volverá. Lo resolverá y seguro que volverá".

Después de la carrera del domingo, donde el piloto francés solo pudo ser 14º, el francés puntualizó las palabras de su director deportivo.

"No, ese no era el problema, las limitaciones de equilibrio siempre están aquí y allá, pero no creo que este fuera el problema. Obviamente, siempre intentamos que el coche esté lo mejor posible, pero hoy estaba razonablemente bien en términos de equilibrio. Así que sí, no es en esa dirección en la que estamos mirando en este momento, pero tendremos, con suerte, algunas respuestas en los próximos tres días", apuntó.

