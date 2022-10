Cargar el reproductor de audio

La clasificación del Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1 fue una de las más emocionantes de la temporada, y es que los Mercedes por fin demostraron estar consistentemente al nivel de los mejores, incluso por encima de Ferrari, quienes decepcionaron con una quinta y séptima plaza de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

Sin embargo, un poco más atrás, en la lucha por las últimas posiciones de la Q3, tanto McLaren como Alpine tratan de batirse para cosechar ese valioso cuarto lugar en el mundial de constructores. Los de Enstone cuentan con la dupla formada por Fernando Alonso y Esteban Ocon, ambos superados por un Lando Norris que se postula a ser el mejor del resto.

El piloto francés, que seguirá en la escudería más allá de 2023, no logró superar a su compañero, con lo que quedará de manera matemática por detrás de él en el duelo personal de los sábados, y no se explicaba por qué, después de ser más rápido en los entrenamientos libres acabó más abajo en la clasificación.

"Creo que he tenido un poco menos de agarre en la Q3, no lo he sentido tan bien como en la Q2", explicó el galo. "Fernando [Alonso] ha salido antes, y quizá eso le ha hecho ganar un poco, no lo sé".

"Son pequeños márgenes, unas pocas décimas, así que creo que es bueno estar de nuevo en un buen nivel de rendimiento después de Austin. Hemos estado trabajando para buscar eso desde entonces, y hemos encontrado algo, no lo suficiente para batir a McLaren porque tenemos a uno delante", comentó Esteban Ocon tras finalizar décimo en la clasificación de México.

"Son un poco más rápidos que nosotros este fin de semana, pero será una carrera interesante con todo muy cerca peleando directamente por el mundial de constructores", continuó el piloto francés.

La sorpresa llegó por parte de Valtteri Bottas, quien pudo cosechar una gran sexta plaza, intercalándose entre los Ferrari, con un Alfa Romeo. En un principio, el monoplaza de Hinwil no debería ser un rival duro para Alpine, aunque el finlandés podría complicarles la carrera si aguanta el tipo.

"Alfa Romeo ha sido una sorpresa, pero creo que McLaren no, creo que han sido rápidos siempre", dijo Ocon. "No esperábamos que Alfa Romeo estuviera tan arriba, y creo que ha sido una gran clasificación de Valtteri [Bottas]".

"Tenemos que trabajar los sábados con el equilibrio de los frenos, el ángulo de los alerones, pero en realidad, con todo lo que se puede cambiar", explicó el del equipo de Enstone. "Se puede mejorar en cada intento en la clasificación modificando cosas".

