Ocon entró en la F1 como junior de Mercedes a mediados de 2016, compitiendo para Manor en nueve carreras ese año antes de unirse a Force India para las dos temporadas siguientes y luego pasar 2019 al margen como piloto reserva de las Flechas Negras después de que el consorcio de Lawrence Stroll comprara los activos de Force India y formara Racing Point (ahora Aston Martin).

Cuando firmó con lo que entonces era Renault para regresar a la F1 en 2020, el jefe de competición de Mercedes, Toto Wolff, calificó a Ocon como "un primo de la familia Mercedes", ya que el francés mantiene un vínculo con Mercedes a través de sus mánagers, pero dejó de ser uno de sus juniors para convertirse en piloto senior de Alpine.

Se entiende que esta relación se mantiene sin cambios con el nuevo acuerdo hasta 2024 de Ocon con Alpine.

Cuando Motorsport.com le pidió que aclarara sus vínculos con Mercedes antes del GP de Francia de hace dos fines de semana, Ocon dijo: "Soy completamente un piloto de Alpine para los próximos tres años, esa es mi posición en este momento".

"Por supuesto, todavía hay conexiones con Mercedes, pero el trabajo que estoy haciendo es para estar con Alpine, y completamente con Alpine. Por lo tanto, no habrá nada y ninguna interacción con el equipo Mercedes Grand Prix".

Más tarde se le preguntó a Ocon si había estado involucrado en alguna negociación con Mercedes sobre un posible acuerdo para cambiar a esa escuadra después de 2021, y respondió: "Realmente no tengo que comentar nada al respecto".

Y añadió: "Lo que sé es que me siento muy bien aquí, renovando con Alpine tres años más. Eso es lo único que me importa al final y en lo que tengo que centrarme en el futuro. Creo que es una gran decisión para mí, para mi carrera".

"Un gran paso adelante y es el acuerdo más largo que he tenido en el automovilismo en toda mi carrera. Así que, viniendo de dónde estaba hace un par de años, creo que la de ahora es una posición impresionante. Así que estoy muy contento".

Ocon también calificó su nuevo contrato con Alpine como quitarse un "peso de encima" que le permitirá "centrarse solo en el rendimiento y en lo que importa, ahora que el resto está asegurado".

"Me he sentido bien en el equipo, me siento muy bien integrado, siento que el ambiente es fantástico y que estamos trabajando muy bien", continuó. "Obviamente, tenemos una gran oportunidad de hacer cosas buenas el año que viene con el nuevo reglamento, así que es un lugar perfecto para quedarme".

Más fotos de Esteban Ocon con el Alpine A521 de F1

Esteban Ocon, Alpine A521 1 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Esteban Ocon, Alpine A521 2 / 30 Foto de: Drew Gibson/LAT Esteban Ocon, Alpine A521 3 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Esteban Ocon, Alpine A521 6 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521 7 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 8 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 9 / 30 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 10 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 11 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 12 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 13 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 14 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M 15 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521, en pits 16 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Esteban Ocon, Alpine A521 17 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 18 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 19 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 20 / 30 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 21 / 30 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1, Lewis Hamilton, Mercedes, Sergio Pérez, Red Bull Racing 22 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 23 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine y Max Verstappen, Red Bull Racing 24 / 30 Foto de: FIA Pool Esteban Ocon, Alpine A521 25 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 26 / 30 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 27 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 28 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 29 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521 30 / 30 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images