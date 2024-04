Ocon, frustrado con Alpine F1: "Los rivales estaban en otra categoría"

El equipo Alpine está inmerso en una crisis de la que intentan salir cada fin de semana, pero en el pasado Gran Premio de Japón 2024 de Fórmula 1 consiguieron introducir una serie de mejoras para tratar de aligerar el pesado monoplaza francés. Aunque esquivaron el hecho de ser los últimos en la sesión de clasificación, están muy lejos de los resultados que esperaban y de aquel famoso plan en el que aseguraban que iban a pelear por el título en cien carreras.

Además, en el momento en el que se le preguntó si era "deprimente" la diferencia de casi medio minuto entre los de Enstone y los rivales de delante, Esteban Ocon respondió con una pregunta retórica, quizá por no entender demasiado la pregunta o bien de forma irónica: "¿Estamos? Hoy sentía que no podía luchar, los otros estaban en otra categoría".

Al piloto galo se le insistió en si entendía por qué la brecha entre los dos A524 y los coches que les superaron tras la cita en el circuito de Suzuka, en donde fueron 15º y 16º, y dijo: "Hay algunas cosas que hemos cambiado este fin de semana, lo que podría significar que suframos más en la carrera, pero seguro [que los cambios de la clasificación a la carrera] no eran buenos".

Descubre cómo están las clasificaciones de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 tras Japón: puntos y posiciones del campeonato

Los Alpine no lo tuvieron sencillo desde el principio de la carrera en tierras japonesas, no solo por su ritmo, que de por sí ya era pobre, sino porque se tocaron entre sí en la salida, a lo que Esteban Ocon aseguró que eso no comprometió el domingo: "Creo que no. No creo que haya cambiado el panorama general de la carrera, por desgracia".

"No ayudó, eso es seguro, pero no perdimos mucho rendimiento en ambos coches, y creo que no fuimos lo suficientemente rápidos hoy", explicó. "Creo que este fin de semana dimos un buen paso adelante en la clasificación, pero en la carrera, es quizá el primer paso atrás que estamos haciendo desde Bahrein. Hay algunas similitudes entre aquí y Bahrein, así que tenemos que mirar eso".

"Sin embargo, en cuanto a la estrategia, tratamos de ser audaces, tratamos de adelantar a muchos coches, lo que hicimos, pasamos como a cuatro pilotos en un momento dado, pero no pude hacer nada para mantenerlos detrás, y eso fue todo hoy, por desgracia", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!