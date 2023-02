Ocon: "Aston Martin parece competitivo, pero Williams también

Cargar el reproductor de audio

El equipo Alpine perdió a uno de sus grandes activos en la pausa veraniega, puesto que dejaron escapar a un Fernando Alonso que decidió apostar por el proyecto de Aston Martin en mitad de un enrarecido ambiente en Enstone. El español se vistió de verde para ver desde lejos cómo los franceses comenzaban con un paso bastante lento los test de pretemporada 2023 de Fórmula 1, mientras que él se colaba en las posiciones de cabeza en las dos primeras jornadas.

Por ese motivo es lógico escuchar hablar sobre que los de Silverstone son los claros candidatos a ocupar el puesto de 'mejor del resto, solo por detrás de Red Bull, Ferrari y Mercedes, con lo que ya superarían a los galos, además de a McLaren. Esa fue una de las preguntas que se le planteó a Esteban Ocon, el anterior compañero del ovetense en el equipo francés, y prefirió ser cauto sobre lo que pueden conseguir los británicos.

El de Évreux no sabe lo que ocurrirá en el resto del año con los conjuntos de la zona media: "Creo que es pronto para sacar conclusiones. [Con] Esos coches, es tan fácil pasar de cinco segundos más lento a cinco segundos más rápido en una sola vuelta, así que... es difícil de decir, sobre todo por las pocas cargas".

"Obviamente, podemos ver los neumáticos, pero la gestión de la energía y qué modo de motor está operativo [no], así que parece seguro [que Aston Martin es] competitivo en este momento, pero el Williams también parece competitivo, va a ser una lucha apretada, como siempre lo es, y lo veremos más cerca de la carrera y en los entrenamientos del gran premio [de Bahrein]", comentó Ocon.

Sin embargo, el objetivo sigue siendo mantener esa cuarta plaza en el campeonato de constructores, algo que el galo consideraría como un triunfo, pero solo con una condición: "Sería una victoria, si recortamos los puntos respecto a la tercera posición, eso sería una victoria para nosotros. Si mantenemos el cuarto puesto y estamos en el mismo lugar que estábamos el año pasado, eso probablemente no lo sería, ya que sería una cosa normal".

"Y eso no es lo a que estamos apuntando, pero todo el mundo va a estar trabajando y pensando lo mismo", continuó el de Alpine. "Vosotros [los periodistas] parecen pensar que el Aston Martin va a ser rápido, aunque a ese equipo lo conozco bien, he estado trabajando con ellos, y tampoco se están conformando con terminar donde terminaron el año pasado, van a estar tratando de seguir adelante".

"Incluso terminar cuarto no es una tarea fácil. Claramente no, muy lejos de eso, y no podemos subestimar a nadie, terminar cuartos ya va a ser una tarea infernal, y solo una victoria para nosotros sería recortar distancias y acercarnos al 3º puesto", concluyó Esteban Ocon en la semana previa a la primera cita del curso.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!