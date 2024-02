Ocon asegura que mantiene "grandes vínculos" con Mercedes F1

A Esteban Ocon se le acaba el contrato con Alpine en este 2024. Llegó procedente del programa de jóvenes pilotos de Mercedes y su relación con el todavía director del equipo, Toto Wolff, es muy buena, por lo que se le considera candidato para sustituir a Hamilton.

Al hablar sobre esos rumores por primera vez, Ocon dijo sigue manteniendo "grandes vínculos" con Mercedes, pero subrayó que ahora está "totalmente centrado" en sus labores en Alpine.

Durante la presentación del Alpine A524 en Enstone, Ocon dijo lo siguiente: "Siempre he tenido grandes vínculos con Mercedes. Sigo siendo un piloto junior de Mercedes.

"Siempre lo he sido y aunque ya no sea tan joven. Todavía tengo contrato con ellos. Así que es como es. Ya veremos, por el momento, estoy totalmente centrado en Alpine. Es mi objetivo".

"Tengo que hacer un buen trabajo en la pista, como siempre. Cada año es crucial en la Fórmula 1 porque no importa si tienes contrato o no. Si no rindes, puedes quedarte fuera. Así son las cosas".

"Si haces un buen trabajo siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas para ti. Mientras se hable de ti, significa que lo que haces en pista se está notando", añadió.

Todas las fotos de las dos versiones del Alpine para F1 2024: Fórmula 1 Fotos: las dos decoraciones del Alpine A524 de F1 negro (azul y rosa)

Ocon reconoció que el movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari había "sorprendido a todo el mundo" y que "nadie esperaba que algo así pasase durante este invierno".

"Creo que la noticia de Lewis ha sorprendido a todo el mundo", dijo. "Nadie esperaba algo así durante este invierno porque normalmente es un momento bastante tranquilo, pero no ha parecido ser un periodo tranquilo este invierno", añadió.

Mientras tanto, una sensación de calma ha regresado a Alpine después de todos los cambios internos en cuanto a la gestión que empezaron el verano pasado, por lo que Ocon espera que la estabilidad en la escudería francesa acabe dando sus resultados.

"Es muy bueno tener continuidad", añadió. "Mantienes el trabajo, mantienes los pequeños detalles. Y en última instancia, eso es muy importante porque tienes todo por aprender si trabajas con un equipo nuevo, con gente nueva y demás".

"Si hay algún problema o polémica en los otros [equipos], pues bien, pero no queremos centrarnos en lo que hacen los demás. Tenemos que ser perfectos nosotros y entonces las cosas llegarán", dijo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!