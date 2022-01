Ocon detalla cómo es trabajar junto a la "leyenda" Alonso

Fernando Alonso volvió a la Fórmula 1 tras dos temporadas fuera de la categoría con el equipo Alpine. Al otro lado del garaje tuvo a Esteban Ocon, que mantuvo su asiento en la escudería de Enstone y firmó un contrato de larga duración que le asegura su continuidad.

El piloto francés logró su primera victoria en el Gran Premio de Hungría después de que su compañero bloqueara de una forma titánica a Lewis Hamilton durante varias vueltas. Esta actuación sirvió para que el equipo pudiera celebrar que subían a lo más alto del podio por primera vez desde el GP de Australia de 2013 con Kimi Raikkonen, cuando aún eran Lotus.

El dúo formado por Alonso y Ocon consiguió la quinta plaza en el mundial de constructores gracias a la solidez mostrada en las últimas carreras. Cuando Motorsport.com preguntó al piloto de Évreux por su asociación con el español, comentó que tuvieron una "fantástica colaboración" juntos y que benefició a su desarrollo.

"Es el compañero de equipo más rápido que he tenido en mucho tiempo", expresó Ocon. "Es un gran piloto y es extremadamente rápido. Estaba muy contento por trabajar a su lado, y he aprendido muchas cosas con él".

"Creo que es la forma en que Fernando piensa fuera del box de F1, donde otros no lo harían. Está apretando al límite para las estrategias y en cómo podemos optimizar todo, así que he aprendido mucho", reconoció el piloto francés.

"También en la carrera, creo que he tomado algunas cosas de él, siempre me he fijado en sus primeras vueltas. He estado siguiendo qué estaba haciendo, y al final del año, yo solo ganaba posiciones, no perdía, hacía grandes salidas".

"Pienso que es un privilegio trabajar al lado de una leyenda como es él", añadió Esteban Ocon.

Fernando Alonso, a lo largo de la temporada, demostró la buena relación que entabló con su compañero, y en todo momento puso a disposición su experiencia para ayudar a crecer a Alpine e intentar ir a por el campeonato en 2022.

El bicampeón del mundo, a pesar de ser el favorito en el duelo interno, acabó empatado en clasificación (11-11) y batió a Ocon por siete puntos en la general.

"Me puse a Fernando como referencia a principios de año, y estaba contento por ver cómo lo igualé y nos presionábamos mutuamente. Eso hizo que el equipo maximizara lo que tenía al final. Estábamos sacando todo lo que había la mayor parte del tiempo", concluyó.