Ocon alaba a su jefe en Alpine: "Szafnauer es el héroe"

El fenómeno Netflix con el estreno de la quinta temporada de Drive to Survive no se ha hecho esperar en el paddock, y muchas de las preguntas que se hicieron a los protagonistas de la parrilla estuvieron relacionadas con ese tema. Uno de los capítulos que más atraía la atención era el que narraba cómo el director de Alpine, Otmar Szafnauer, gestionaría los encuentros entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en una campaña muy movida en Enstone.

El resultado final de todo, como se puede saber sin la necesidad de ver la obra audiovisual, es que el español se fue con dirección a Aston Martin Racing y el francés se quedó para complementar la dupla nacional en Enstone junto a Pierre Gasly. En el instante en el que se le puso sobre la mesa al de Évreux si había visto esta edición aseguró que no, y que solo se sentó para disfrutar con los minutos dedicados especialmente a él.

El de Alpine, además, elogió a su jefe: "¡El episodio de Otmar [Szafnauer]! Otmar es el héroe, creo que, obviamente, refleja la realidad, pero de una manera extraña, quiero decir, siempre me parece raro, porque, por ejemplo, terminé octavo en Francia y dije [en la serie] que era como una victoria, pero no [después de la carrera]".

"Creo que probablemente lo dije cuando fuimos quintos en Austria, o cuartos en Japón, pero no cuando acabé octavo en Francia, así que, de nuevo, esas cosas me resultan extrañas. Supongo que es parte del espectáculo", comentó. "No podemos quejarnos de cosas en una plataforma tan bien vista, pienso que es impresionante, Netflix ha estado con nosotros mucho este año y es muy probable que volvamos a estar bastante el próximo curso".

Sin embargo, Esteban Ocon cree que ese tipo de cosas menores se puede hacer, y no va a criticar a los productores: "No, no me quejo. No me quejo de eso, pero no quiero que suene como si estuviera contento con una octava plaza porque quiero ganar, no terminar octavo, aunque está bien para esas partes".

Además, el francés reveló que no puede decidir si una sección de la grabación se elimina: "No mucho, para ser sincero. Es para lo que firmaste, obviamente, cuando aparece Netflix, así que [no puedes hacer nada]".

