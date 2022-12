El nuevo jefe de McLaren aclara lo que quiere de Norris y Piastri

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula 1 vivió todo un baile de directores de equipo esta semana, con Jost Capito dejando la dirección del equipo Williams, Frederic Vasseur en Ferrari como sustituto de Mattia Binotto y Andreas Seidl ocupando el cargo de CEO en Alfa Romeo. Todo eso dejó el camino libre para que Andrea Stella ascendiera a jefe de la escudería McLaren, después de pasar varios años en el lado técnico y de gestión de los de Woking.

El italiano se pondrá al mando en un conjunto que quiere rememorar épocas pasadas con una dupla de pilotos muy joven, Lando Norris y Oscar Piastri, que se une para suplir la baja de Daniel Ricciardo, quien vuelve como reserva en la que fue su casa, Red Bull. Stella cuenta con la experiencia de haber estado trabajando con nombres de la talla de Michael Schumacher, Fernando Alonso o Kimi Raikkonen, por lo que es consciente del rendimiento que puede sacar de sus pupilos.

El nuevo director de los ingleses piensa que darle poderes a Norris en el escalafón de Woking será vital para el desarrollo y avance del equipo: "Creo que lo importante es tener continuidad con Lando [Norris], él mantiene el tipo de referencia. Y es una referencia que conocemos muy bien, porque hemos pasado por el desarrollo de Lando junto con él".

"Ha habido un desarrollo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la conducción, desde el punto de vista del arte de la carrera", continuó el italiano. "Así que creo que lo conocemos muy bien, y también se convertirá en un marco de referencia para Oscar [Piastri], no solo en términos de rendimiento en sí, sino también la comprensión del coche".

"Tendremos un monoplaza nuevo el año que viene, queremos mejorar algunas cosas, y los pilotos son importantes en relación con eso, aunque en la Fórmula 1, a diferencia de otros deportes, se basa mucho en los números, lo que significa que tenemos suerte, como personas que se ocupan de eso", explicó Andrea Stella. "Creo que si fuera una moto sería más difícil entender cuál es el papel del piloto aquí".

"¿Cuál es el papel de la moto? Pero en la Fórmula 1, los números te dan una idea muy clara de tu competitividad. Con los pilotos, te ocupas de sutilezas, del porcentaje final de tu rendimiento, así que yo no me asustaría demasiado", afirmó el nuevo de jefe de equipo de McLaren. "Si me das buenos números, los aceptaré, aunque no tengamos referencias muy claras de los pilotos".

La dupla titular de los de Woking tendrá una media de edad de solo 22 años, algo impensable hace unas temporadas en un equipo con tanta historia, pero una alienación que no sabe lo que es subir a lo más alto del podio no fue mal en 2020, cuando acabaron terceros de la general de constructores con Carlos Sainz y Lando Norris.

Ahora, el inglés tendrá a su lado a Oscar Piastri, que se estrena en el Gran Circo después de un impresionante camino ascendente en el que conseguía ganar en todo en lo que participaba: "El viaje que queremos hacer con Oscar es también un viaje independiente. Sin duda tiene mucho talento, y queremos que utilice sus referencias, las del coche, o incluso de lo que aprendimos con Daniel [Ricciardo] y demás".

"Sin embargo, estamos bastante convencidos de que tendrá suficiente talento e inteligencia para encontrar su propio camino, aprovechando esas referencias", indicó Stella. "Así que no nos preocupa en absoluto perder este tipo de experiencia en términos de comparación".

