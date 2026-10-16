Fórmula 1

El 'nuevo' Hockenheim juega con los coches de F1: esto es lo que hay detrás

Una nueva tribuna y coches de F1 en los fotomontajes: en Hockenheim hay grandes planes, pero ¿hasta qué punto es realista el GP de Alemania?

Stefan Ehlen Sven Haidinger

Publicado: 16 oct 2026, 15:37

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Los últimos planes de remodelación del circuito de Hockenheimring se han ilustrado con fotomontajes muy interesantes: los coches de Fórmula 1 salen desde la tribuna principal rediseñada, que integra una sucursal de Motorworld. Lo que plantea una pregunta: ¿se está planeando realmente el regreso de la Fórmula 1 a Hockenheim?

El director general de Motorworld, Andreas Dunkel, respondió a esa pregunta en la rueda de prensa celebrada en el propio circuito: "Todos sabemos que la Fórmula 1 sigue siendo la máxima categoría del automovilismo. Por eso mentiríamos si dijéramos que no lo tenemos en cuenta y que tampoco lo desearíamos".

Sin embargo, la realidad económica es otra. Así lo demuestra el ejemplo de Zandvoort: el circuito neerlandés ha renunciado a seguir con la F1, pese a que Max Verstappen sigue siendo uno de los principales reclamos para los aficionados.

"Apenas queda ningún circuito que no cuente con el apoyo de los fondos públicos, ya que, en la actualidad, las condiciones marco son prácticamente imposibles de cumplir sin la financiación pública", explicó Dünkel.

Pero lo que aún no es, podría llegar a serlo: "Cuando el Motorworld esté en pie, creo que contaríamos con las condiciones marco adecuadas", afirmó Dunkel. Entonces se querría "mantener conversaciones con los responsables políticos, tanto a nivel regional como federal", para evaluar la viabilidad financiera de un regreso de la Fórmula 1.

"Quizá en algún momento surja la oportunidad de que podamos llevarlo a cabo de verdad. Entonces seremos los primeros en estar listos para la acción. Eso se lo puedo prometer", afirmó Dunkel. "Sabemos que tenemos cierto atractivo. Pero todo tiene que encajar a la perfección. Y eso no se puede predecir con seriedad en estos momentos".

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Por eso, el director general del Hockenheimring, Jorn Teske, en una entrevista con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, intentó no crear falsas expectativas relacionadas con la F1.

"Hoy no queremos hablar demasiado sobre el tema de la Fórmula 1. Eso solo alimenta las especulaciones. Estaremos encantados de hablar de ello cuando haya algo que comunicar". Y, por el momento, "no hay nada que se pueda anunciar".

Visión de Motorworld para el Motodrom de Hockenheim, con los monoplazas de Fórmula 1 en primer plano

Foto: Kehrbaum Architekten / Motorworld

Sin embargo, eso no tiene por qué significar "que no haya esperanza", según Teske. Y es que sí que existe interés en el regreso de la Fórmula 1 a Alemania: el director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, insinuó en agosto de 2026 la "posibilidad" de "recuperar la carrera a medio plazo", concretamente en Hockenheimring. Sin embargo, desde el punto de vista de la Fórmula 1, serían necesarias "inversiones".

Según Teske, el circuito de Hockenheim ya cumple "la mayor parte de los requisitos": el circuito cuenta con la clasificación de grado 1 necesaria para la Fórmula 1. "Esto significa que, sobre el papel, ya estamos en condiciones de poder acoger una carrera de F1. No todos los circuitos internacionales cuentan con ello, ni mucho menos".

"Si en algún momento nos encontramos en una situación en la que haya que seguir analizando el tema desde el punto de vista de las infraestructuras, sin duda lo haremos. Y entonces sabremos rápidamente qué tenemos que hacer. Pero no queremos hablar ahora de cosas que aún no han sucedido. Por eso no quiero extenderme más sobre este tema".

La visión para el Hockenheimring con Motorworld

Y es que, para el Hockenheimring, la prioridad actual es el desarrollo del circuito, incluida la integración de Motorworld. Se prevé que la remodelación dure varios años y que finalice en 2029 o 2030. El objetivo es "revalorizar el complejo en su conjunto" y más a largo plazo convertirse en un "destino para todo el año", explicó Teske. "Estos son los pasos más importantes que estamos dando ahora".

Y estos pasos podrían contribuir, a medio plazo, a que la Fórmula 1 vuelva a Hockenheim. Teske: "Creo que la Fórmula 1 está muy atenta a los pasos que se están dando aquí. Pero, por el momento, eso no significa nada".

"Por eso, lo más importante es que sigamos trabajando para ampliar el complejo y hacerlo más moderno y atractivo. El resto ya se verá", concluyó.

La última vez que Hockenheim acogió el GP de Alemania fue en 2019. La última carrera de Fórmula 1 celebrada hasta la fecha en suelo alemán tuvo lugar en 2020, en plena pandemia de la COVID-19, como Gran Premio de Eifel en Nurburgring.

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