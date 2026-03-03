Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1

El nuevo control de motores perjudica mucho a Mercedes, según Schumacher

El experto Ralf Schumacher considera que las nuevas directrices para los motores no son "justas" desde el punto de vista de Mercedes, aunque elogia la disposición al compromiso dentro de la Fórmula 1.

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
George Russell, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Se ha evitado el gran escándalo de cara al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Después de que se especulara con una posible protesta contra el motor de Mercedes, la categoría reina ha llegado ahora a un compromiso que impide precisamente ese escenario de peor caso.

La semana pasada, todos los fabricantes de motores de Fórmula 1 votaron por unanimidad a favor de un cambio en la metodología de medición de la relación de compresión. Hasta ahora, esta solo se medía en condiciones en frío, pero a partir del 1 de junio se realizará una medición adicional en caliente.

Mira:

Desde la temporada 2027, la medición se efectuará exclusivamente en condiciones de funcionamiento a 130 grados Celsius. "En realidad no me parece justo", afirma el experto Ralf Schumacher en el podcast Backstage Boxengasse de Sky. Y es que, con el cambio de normativa, Mercedes perderá presumiblemente una ventaja.

El trasfondo es que el motor de Mercedes cumplía completamente el reglamento con la metodología de medición anterior. Sin embargo, se dice que el equipo encontró una solución para aumentar la relación de compresión a temperaturas más altas por encima del límite permitido.

Schumacher establece una comparación con Ferrari

"Me parece fantástico cuando se tienen este tipo de ideas", subraya Schumacher. No obstante, con los procedimientos de medición adaptados, ese tipo de truco ya no estaría dentro de la legalidad. "En realidad, los demás deberían tener entonces la oportunidad de mejorar", opina Schumacher. Pero en lugar de eso, se introdujo un nuevo método de verificación.

"Para la paz en la Fórmula 1 es mejor adaptarlo", reconoce también Schumacher, aunque recalca que para Mercedes "naturalmente no" es el mejor compromiso, sobre todo teniendo en cuenta que para su propia solución también "se ha invertido dinero".

Precisamente ahí reside uno de los puntos clave del debate. Si la FIA permitiera a los otros equipos adaptar sus propios motores, eso podría implicar costes enormes. "Me parece bonito que Mercedes acompañe este camino", destaca Schumacher.

Para el propio equipo, el compromiso es "un poco una lástima", según el experto. Pero añade: "Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Ferrari en la situación de las salidas, donde se dijo: vale, damos esos cinco segundos extra para que todos tengan su presión de sobrealimentación, aunque nosotros podríamos hacerlo de otra manera".

"Eso demuestra la unidad [en la Fórmula 1]", elogia Schumacher, y dice sobre el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff: "Creo que él también es muy consciente de que la situación global es más importante que el interés individual".

Te puede interesar:

